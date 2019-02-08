Приложения для iPhone следят за пользователями, даже не спрашивая разрешения

Пользователи iPhone подвергаются слежению не меньше, чем обладатели гаджетов на Android. Так, за владельцами девайсов от Apple следят приложения, которые даже не спрашивают разрешения на "слежку".

Как пишет издание TechCrunch, приложения компнаій Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com и Expedia записывают каждое действие пользователей iPhone и даже не просят разрешение.

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Это могут быть приложения отелей, сайтов для путешествий, авиакомпаний, банков и других финучреждений.

Как так возможно. Эта группа приложений для iPhone имеет встроенную в код так называемую технологию "воспроизведение сеанса", которая записывает экран телефона и дает возможность воспроизвести эту информацию.

Приложения для iPhone следят за пользователями

Как известно, компания Air Canada использовала эту технологию записи для заполнения форм номерами паспортов и кредитных карт.

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