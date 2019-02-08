Приложения для iPhone следят за пользователями, даже не спрашивая разрешения

47 Читати новину українською
Приложения для iPhone следят за пользователями
Приложения для iPhone следят за пользователями / techno.bigmir.net

Пользователи iPhone подвергаются слежению не меньше, чем обладатели гаджетов на Android. Так, за владельцами девайсов от Apple следят приложения, которые даже не спрашивают разрешения на "слежку".

Как пишет издание  TechCrunch, приложения компнаій Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com и Expedia записывают каждое действие пользователей iPhone и даже не просят разрешение.

Читайте также: Концепт будущего: как будет выглядеть iPhone 2020 года

Это могут быть приложения отелей, сайтов для путешествий, авиакомпаний, банков и других финучреждений.

Как так возможно. Эта группа приложений для iPhone имеет встроенную в код так называемую технологию "воспроизведение сеанса", которая записывает экран телефона и дает возможность воспроизвести эту информацию.

Додатки для iPhone стежать за користувачами

Приложения для iPhone следят за пользователями

Как известно, компания Air Canada использовала эту технологию записи для заполнения форм номерами паспортов и кредитных карт.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 7 февраля: депутаты плодотворно поработали в Раде, найдена замена Супрун
сегодня
1140
Теги: Техно Apple iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
6 февраля 21:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
433
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
6 февраля 20:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
104
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
4 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 261
Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
3 февраля 20:07 Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 2001
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
2 февраля 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
887
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
1 февраля 16:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 126
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук