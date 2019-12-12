Лучшие приложения для изучения английского с помощью смартфона в 2019 году

Смартфон у большинства из нас всегда под рукой, вот только используем мы его часто без пользы. 10-15 минут в день помогут нам за несколько месяцев сильно подтянуть английский. Поэтому Техно 24 подобрал для вас самые лучшие приложения для изучения английского на Android и iOS.

Представляем вам пять самых популярных приложений для смартфонов, которые позволят с легкостью изучать английский и превратить этот процесс в удовольствие.

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DuoLinguo

Android, iOS

Как утверждают разработчики приложения, всего 10 минут в день позволят вам уже через месяц пройти начальный курс английского.

Duolingo - самое популярное среди приложений для изучения как английского, так и многих других языков. Независимо от вашего уровня владения языком, вы сможете как начать учить язык с нуля, так и улучшать навыки, которые уже есть.

Приложение имеет более 200 миллионов пользователей и бесплатную версию. Учиться в этом приложении просто. Сам процесс напоминает игру. Уроки в Duolinguo состоят из многих курсов, со временем усложняются и предлагают как чтение, так и письмо и восприятие речи на слух.

Buusuu

Android, iOS

Busuu – одно из самых популярных приложений для изучения английского, в нем очень просто начать изучать язык с нуля. Приложение создано лингвистами, оно сочетает привычные методы преподавания с искусственным интеллектом, который постоянно учится на ошибках и действиях людей.

Приложение насчитывает курсы изучения 12 языков и имеет более 90 млн учеников. Уроки в Busuu помогут научиться читать, писать и говорить. В программе есть автономный режим, позволяющий загружать уроки и учиться без доступа к интернету.



Приложения, которые помогут выучить английский / Фото unsplash.com

Согласно исследованию 2016 года, проведенного университетами Нью-Йорка и Южной Каролины, 22 часа обучения в этом приложении имеют ту же эффективность, что целый семестр в университете.

LingQ

Android, iOS

LingQ – пожалуй, самое оригинальное среди популярных приложений для изучения языков. Это интерактивная программа, которая ведет пользователя к владению языком через постоянное изучение слов и фраз в разных контекстах. Приложение имеет более 1000 часов уроков английского языка со стенограммами.

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Начинающие могут изучать новую лексику с помощью уроков или импортировать собственные тексты и программа превратит их в интерактивные уроки. В качестве материала можно использовать видео с YouTube, книги, песни и другие материалы, которые сразу синхронизируются на разных устройствах.

Кроме английского, приложение насчитывает 25 других языков, например: испанский, французский, итальянский, немецкий, китайский и другие.

Memrise

Android, iOS

Memrise имеет интуитивную систему изучения языка, созданную, чтобы сделать процесс веселым и увлекательным. Основной курс английского сочетает практическую лексику, грамматику и полезные фразы, чтобы быстро получить базовые навыки разговорного английского языка для ежедневного использования.

Memrise содержит короткие простые уроки, которые мы бы советовали выполнять ежедневно по несколько минут, ведь это легко делать как дома или на работе, так и в дороге.

Babbel

Android, iOS

Это приложение нацелено на скорейшее овладение разговорными навыками и лексикой. Программа имеет четыре подхода:

распознавание голоса,

чтение,

письмо,

восполнение пробелов во фразах.

В приложении есть собственная система целей, чтобы сделать процесс обучения более динамичным. Уроки разделены по темам, например: как заказать еду в кафе или заказать путешествие в агентстве.

Babbel поможет расширить словарный запас, изучить основные фразы в 14 различных языках.

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