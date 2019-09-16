Приложения Google Play тайно собирают данные о пользователях

Некоторые приложения Google Play могут тайно получать доступ к личным данным пользователей. Среднее количество разрешений, которые спрашивают приложения, превышает их функционал.

Как пишет издание Forbes, исследователь из компании антивирусов Avast Луис Корронс проанализировал работу почти тысячи приложений, которые есть в Google Play.

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"Я нашел 937 приложений для Android с фонариками, которые или были в магазине, или еще там есть – 7 из них можно считать вредными или потенциально нежелательными", – пояснил Корронс.

Поэтому большинство из приложений можно воспринимать как безопасные и "чистые".

В чем опасность? Исследователь обращает внимание на количество разрешений, которые просят приложения. Например, среднее количество разрешений, которые запрашивает приложение фонарика составляет 25. То есть соглашаясь на эти запросы, вы даете доступ приложениям к личным данным.

Также он обнаружил 262 приложения, которые требуют 50 или более разрешений. А приложения, которые установили 5,5 миллиона раз, требуют от 68 до 77 разного вида разрешений.

Что будет с этими данными? Автор исследования не указывает, куда приложения передают личные данные пользователей. Но обычно эту информацию передают маркетинговым агентствам, которые используют ее для продвижения контекстной рекламы.

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