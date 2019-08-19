Какой принтер выбрать для дома: полезные советы

Принтеры стали уже привычным явлением в любом доме, а представить офис без этого устройства вообще невозможно. Однако, на рынке так много предложений, что в них легко можно потеряться. Так какой же принтер выбрать для дома?

Главные недостатки "старых" принтеров.

До недавнего времени одним из факторов, который отпугивал многих и сдерживал от покупки принтера для дома, была высокая стоимость расходных материалов. А менять картриджи приходилось довольно таки часто.

Читайте также: Рейтинг самых популярных приложений в мире

Этот недостаток исправила технология так называемой "непрерывной подачи чернил". Такие принтеры не имеют картриджей как таковых, а если нет картриджей – нет необходимости их менять. Чернила подаются прямо на головку принтера из специальных емкостей-доноров, которые, при необходимости, легко пополнить.

Такая технология надежная и проверенная временем. В чем могли убедиться и украинские пользователи. Компания Canon доказывает ее эффективность вот уже 4 года на нашем рынке.

Среди основных преимуществ такой технологии: стоимость печати, отсутствует необходимость часто докупать расходные материалы и высокое качество распечатанных документов, как черно-белых так и цветных.

Основные преимущества принтеров Canon Pixma G3411

В частности, принтер Pixma G3411 обладает компактными размерами, простой в использовании и наделен дополнительными интересными функциями. Такой принтер прекрасно подойдет не только для дома, но и для небольшого офиса. Кроме того, Pixma G3411 совмещает в себе сразу три устройства:

принтер;

сканер;

копир.

Одной заправки чернил хватает на 6 тысяч черно-белых или 7 тысяч цветных распечатанных страниц. Также в комплекте с самим устройством идет дополнительная баночка черных чернил, таким образом пользователь получает ресурс принтера "из коробки" – на 12 тысяч черно-белых документов.

Скорость печати – 8 монохромных или 5 цветных страниц за одну минуту. Так же в минуту принтер сможет распечатать фотографию размером 10х15 см.

Качество печати. Но главное отличие и преимущество перед конкурентами не в скорости, а в высоком качестве печати, которую обеспечивает фирменная технология FINE с гибридной системой подачи чернил: черный – для четкого текста, цветных пигментов – для ярких фотографий без полей вплоть до формата A4.

Читайте также: Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны

Подключение к другим устройствам. Интересная деталь: печатать, сканировать документы можно прямо со своего смартфона или планшета, или "облака". Достаточно лишь установить сопутствующее мобильное приложение Canon PRINT для iOS и Android. Конечно, устройство можно подключить и к стационарному компьютеру через обычный USB.

Многофункциональное устройство Canon Pixma G3411 станет незаменимым помощником дома, если вы часто печатаете, хотите сэкономить на картриджах и получить при этом высокое качество печати.