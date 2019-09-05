Как выбрать принтер для дома: полезные советы

Сейчас значительно проще установить принтер дома или в офисе, чем бежать и искать копицентр. Однако. На рынке сейчас широкое разнообразие моделей, как выбрать наиболее оптимальную модель?

Техно 24 подготовил подробные советы о том, как выбрать принтер в соотношении "цена-качество-удобство".

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Какой принтер лучше: струйный или лазерный

Выбирая между струйным и лазерным принтером, рекомендуем остановиться на первом варианте. По цене черно-белого лазерного принтера можно получить струйный цветной вариант.

Струйный принтер идеален для работы с документами – рефератами и отчетами. К тому же он качественно печатает цветом на бумагах различной плотности. В настоящее время струйный принтер – это надежное и экономичное устройство для домашней и бизнес-печати.

Экономичность

Советуем выбирать бескартриджные струйные принтеры со встроенными емкостями для чернил вместо картриджей. Во-первых, стартового комплекта чернил хватит в среднем на 12 000 страниц формата А4. А это почти 24 упаковки обычной офисной бумаги. Именно, струйные бескартриджные в 25 раз выгоднее картриджных собратьев.

Во-вторых, в таких устройствах самая низкая себестоимость печати в сравнении с другими технологиями печати. Например, устройства серии "Фабрика печати Epson", отличаются рекордно низкой себестоимостью печати и комплектом расходных материалов, рассчитанным на несколько лет работы.

В-третьих, цена самого принтера не высокая. В диапазоне 3-4 тысячи гривен можно купить компактный и доступный по цене принтер. От 5 тысяч гривен – выбрать среди многофункциональных устройств (МФУ) с возможностью прямой печати через Wi-Fi. Проще говоря, получите "три в одном": принтер, сканер и копир.

Как выбрать принтер для дома

Кроме этого, следует обратить внимание на тип струйной печати: пьезоэлектрический или термоструйный. Например, стационарная пьезоэлектрическая печатающая головка не является расходным материалом и рассчитана на весь срок службы принтера. У производителей с термоструйной технологией печати – головка служит расходным материалом, который повлечет дополнительные денежные затраты.

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Еще важно, поскольку принтер потребляет электроэнергию. И здесь еще одно преимущество в пользу струйных устройств, которые используют в 30 раз меньше, чем аналогичные по производительности лазерные устройства. Следует ориентироваться на потребляемую мощность 10-15 Вт. Экономически, особенно с постоянным изменением цен. Именно время и ребенка приучать к бережному отношению к природным ресурсам.

Обращаем внимание на качество красок

Качество

Производители стандартно предлагают высокое качество печати. Однако, в зависимости от назначения документа, если это черновик – можно выставить соответствующую опцию в драйвере и принтер потратит меньше чернил. Обращайте внимание на настройки печати в драйвере (ПО).

Технике не все равно, какими чернилами ее будут заправлять и какого качества будет бумага. Важно использовать оригинальные чернила. Только в этом случае принтер прослужит долго и надежно.

Рынок предлагает большой ассортимент офисных бумаг, но для того, чтобы устройство работало без перебоев, всегда выбирайте качественную.

Простота использования

Выбрав безкартриджное струйное устройство, вы удивитесь легкости работы. Для заправки безкартриджного нужно просто залить чернила из контейнеров определенного цвета в соответствующую емкость. А чтобы не перепутать в какую именно заливать, например, в "Фабрике печати Epson" предусмотрена функция заправки по принципу замка с ключом.

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Контейнер с чернилами определенного цвета подойдет только к своей емкости, поэтому вы точно справитесь. В этой же серии устройств не стоит бояться проливания: заправка без протекания отрегулирована производителем. Таким образом, самостоятельно дозаправить очень легко. Этот процесс пошагово описан в инструкции. Поэтому советуем обязательно ее читать.

Производительность и эргономика

Принтер должен быть компактными и занимать мало места на столе школьника. Важен низкий уровень шума, чтобы не превышать допустимых норм для слуха и не отвлекать от школьных заданий.

Сервисное обслуживание

Как правило, официальная гарантия от производителей стандартная – 12 месяцев. В случае с безкартриджними устройствами, срок привязывается к одному году эксплуатации или до определенного тиража напечатанных страниц в зависимости от того, что наступит первым. У некоторых производителей, помимо стандартной гарантии, есть возможность купить расширенную на два, три или четыре года.

Важно помнить, что обязательное условие гарантии производителя – это использование только оригинальных расходных материалов.

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