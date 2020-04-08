Пришелец, штурмовик и Xbox: как сеть реагирует на геймпад DualSence для PlayStation 5

Прошлой ночью Sony представила свой новый геймпад – DualSense. Он предназначен для консоли PlayStation 5 и обладает набором революционных функций. Наибольшее внимание сообщества, впрочем, привлек именно дизайн гаджета, который уже стал предметом множества шуток и мемов. Мы постарались собрать для вас самые лучшие.

В ночь на 8 апреля Sony решила внезапно удивить фанатов и показала на странице PlayStation в твиттере новый геймпад DualSence. Подробнее о том, на что способен новый контроллер для PlayStation 5 читайте по ссылке.

Подробнее о DualSence Sony внезапно показала новый геймпад для PlayStation 5

Теперь покажите нам PlayStation 5

Стоит отметить, что подавляющая реакция сообщества на новый контроллер положительная. Пользователям сети в общем понравился дизайн, а еще больше обещанные функции и особенности DualSence. Теперь фанаты с еще большим восторгом ожидают презентацию самой консоли.



Senruc / Reddit

Now we want see ps5!!! pic.twitter.com/YBGhcpV11O — الزعيم العالمي (@retweet_speeds) April 7, 2020

Похож на контроллер Xbox

Многие пользователи увидели в DualSence намек на легендарный контроллер от Microsoft. Стоит отметить, что определенное сходство все же есть.

The PS5 dualsense controller looks insane! pic.twitter.com/sDM6i29Wi4 — Video Game Humour (@VGHumour) April 8, 2020

#PS5:

- What if Xbox Controller and the DualShock 4.

Designer:

- Say no more! pic.twitter.com/ciy0sq0dIL — Hugo Ferreira (@HugoFerreira_11) April 7, 2020

Штурмовик из "Звездных войн"

Конечно же некоторым пользователям сети показалось, что геймпад станет отличным элементом экипировки штурмовика – все из-за схожего дизайна.

#PS5 my mans is looking look a storm trooper pic.twitter.com/F8cG7cqSB4 — Zach (@ZachhMUFC) April 7, 2020

Пришелец

Нашелся ряд пользователей, которые распознали в новом контроллере от Sony удивительного пришельца.



ou-dont_know_me / Reddit

id be lying if i didnt say I dont see a little alien boys face with the design.



But it looks like itll be the most comfortable PS controller and thats all that matters pic.twitter.com/K65kBaQkOF — Shesez (@BoundaryBreak) April 7, 2020

Они хейтеры

Ну и как же без тех, кому дизайн не понравился ну совсем. Такие пользователи очень ярко изобразили свои эмоции.

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