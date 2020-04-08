Пришелец, штурмовик и Xbox: как сеть реагирует на геймпад DualSence для PlayStation 5
Прошлой ночью Sony представила свой новый геймпад – DualSense. Он предназначен для консоли PlayStation 5 и обладает набором революционных функций. Наибольшее внимание сообщества, впрочем, привлек именно дизайн гаджета, который уже стал предметом множества шуток и мемов. Мы постарались собрать для вас самые лучшие.
В ночь на 8 апреля Sony решила внезапно удивить фанатов и показала на странице PlayStation в твиттере новый геймпад DualSence. Подробнее о том, на что способен новый контроллер для PlayStation 5 читайте по ссылке.
Подробнее о DualSence Sony внезапно показала новый геймпад для PlayStation 5
- Теперь покажите нам PlayStation 5
Стоит отметить, что подавляющая реакция сообщества на новый контроллер положительная. Пользователям сети в общем понравился дизайн, а еще больше обещанные функции и особенности DualSence. Теперь фанаты с еще большим восторгом ожидают презентацию самой консоли.
Senruc / Reddit
- Похож на контроллер Xbox
Многие пользователи увидели в DualSence намек на легендарный контроллер от Microsoft. Стоит отметить, что определенное сходство все же есть.
- Штурмовик из "Звездных войн"
Конечно же некоторым пользователям сети показалось, что геймпад станет отличным элементом экипировки штурмовика – все из-за схожего дизайна.
- Пришелец
Нашелся ряд пользователей, которые распознали в новом контроллере от Sony удивительного пришельца.
ou-dont_know_me / Reddit
- Они хейтеры
Ну и как же без тех, кому дизайн не понравился ну совсем. Такие пользователи очень ярко изобразили свои эмоции.
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