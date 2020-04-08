24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Пришелец, штурмовик и Xbox: как сеть реагирует на геймпад DualSence для PlayStation 5

- Читати новину українською
Сеть шутит над DualSence / glitched

Прошлой ночью Sony представила свой новый геймпад – DualSense. Он предназначен для консоли PlayStation 5 и обладает набором революционных функций. Наибольшее внимание сообщества, впрочем, привлек именно дизайн гаджета, который уже стал предметом множества шуток и мемов. Мы постарались собрать для вас самые лучшие.

В ночь на 8 апреля Sony решила внезапно удивить фанатов и показала на странице PlayStation в твиттере новый геймпад DualSence. Подробнее о том, на что способен новый контроллер для PlayStation 5 читайте по ссылке.

Подробнее о DualSence Sony внезапно показала новый геймпад для PlayStation 5

  • Теперь покажите нам PlayStation 5

Стоит отметить, что подавляющая реакция сообщества на новый контроллер положительная. Пользователям сети в общем понравился дизайн, а еще больше обещанные функции и особенности DualSence. Теперь фанаты с еще большим восторгом ожидают презентацию самой консоли.


Senruc / Reddit

  • Похож на контроллер Xbox

Многие пользователи увидели в DualSence намек на легендарный контроллер от Microsoft. Стоит отметить, что определенное сходство все же есть.

  • Штурмовик из "Звездных войн"

Конечно же некоторым пользователям сети показалось, что геймпад станет отличным элементом экипировки штурмовика – все из-за схожего дизайна.

  • Пришелец

Нашелся ряд пользователей, которые распознали в новом контроллере от Sony удивительного пришельца.


ou-dont_know_me / Reddit

  • Они хейтеры

Ну и как же без тех, кому дизайн не понравился ну совсем. Такие пользователи очень ярко изобразили свои эмоции.

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Sony PlayStation Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:05 Розовая Луна 2020: яркие фото и видео этого необычного явления
Ірина Полицька
6 апреля 14:02 10 лет Xiaomi: история успеха основателя компании Лэй Цзюня
Анастасія Можаровська
5 апреля 22:06 Аксессуары, которые помогут следить за здоровьем во время пандемии COVID-19
Ірина Полицька
5 апреля 18:24 5 полезных функций Viber, о которых вы могли не знать
Ірина Полицька
4 апреля 22:00 Коронавирус развязал руки киберпреступникам: эксперт рассказал, как защититься
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей