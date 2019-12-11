Прислушались к пользователям: в Gmail появилась новая полезная функция

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Новая функция в Gmail / unsplash.com

В почтовом сервисе Gmail появилась новая функция, которая позволяет прикреплять цепочку писем к новому сообщению. Как говорят в компании, об этом просили сами пользователи.

Как сказано в блоге компании, новую услугу ввели после того, как многие пользователи заявили что в некоторых ситуациях легче прикрепить письма, чем пересылать их.

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"Отправка сообщений электронной почты в виде вложений позволяет написать короткое сообщение электронной почты своим получателям и добавить набор дополнительных электронных писем, которые получатели могут открывать у себя на почте", – объясняют в Gmail.

Как работает новая функция

Прикрепить письма к новому сообщению можно двумя способами:

  • Перенести письма в окно редактирования.
  • Нажать на беседу правой кнопкой мыши и выбрать "Переслать прикрепленными".

Gmail з’явилась нова корисна функція

Добавить новую функцию в Gmail можно несколькими методами

Эту функцию запускают по умолчанию. Опробовать новую функцию пользователи Gmail смогут уже в январе 2020 года. Ее будут запускать постепенно, начиная с 6 января. Пользователь поймет. Что эта функция ему доступна, когда увидит опцию "Отправить как вложение" в меню "Больше" (отображается как три точки).

Gmail з’явилась нова корисна функція

Прикреплять и пересылать письма пользователи Gmail смогут уже в январе

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Gmail Техно Интернет
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