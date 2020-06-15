Украинский государственный банк Приватбанк запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOS. Это первый банк, который запустил подобное мобильное приложение.

Об этом сообщили в банке, отметив, что теперь более 700 тысяч предпринимателей, которые обслуживаются в Приватбанке, смогут работать со своими счетами в привычном приложении "Приват24".

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Как воспользоваться приложением

Если вы ранее пользовались приложением "Приват24", то ничего делать не нужно – только обновить приложение до последней версии.

Если же вы предприниматель и ранее пользовались приложением "Приват24 для бизнеса", вы можете продолжить пользоваться этим приложением, или же нужно установить "Приват24". Таким образом клиенты Приватбанка получили универсальное приложение для обслуживания физических лиц и бизнеса.

Единое приложение Приват24 для физлиц и бизнеса

В банке отметили, что и в дальнейшем планируют упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно делать более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес. Кроме того планируется сделать более практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка.