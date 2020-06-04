Приват24 не работает: в работе сервиса произошел масштабный сбой
Популярный банковский сервис Приват24 перестал работать в четверг, 4 июня. Из-за масштабного сбоя, пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи – не работает даже авторизация.
24 канал сообщает, что кроме неработающего приложения от Приватбанка также невозможно дозвониться на горячую линию банка.
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В чем проблема
Пока неизвестно почему Приват24 перестал работать. Стоит отметить, что всего неделю назад, 27 мая, банк имел похожие проблемы. Тогда сервис Приват24 также перестал работать из-за масштабного сбоя.
Пользователи в твиттере и фейсбуке жалуются на сервис.
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Когда сервис снова заработает
Никакой информации о возобновлении работы сервиса Приват24 пока нет. Ситуацию в банке пока не прокомментировали, однако в своем твиттере написали, что уже уже занимаются исправлением неполадок.