Популярный банковский сервис Приват24 перестал работать в четверг, 4 июня. Из-за масштабного сбоя, пользователи не могут зайти в приложение и проводить платежи – не работает даже авторизация.

24 канал сообщает, что кроме неработающего приложения от Приватбанка также невозможно дозвониться на горячую линию банка.

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В чем проблема

Пока неизвестно почему Приват24 перестал работать. Стоит отметить, что всего неделю назад, 27 мая, банк имел похожие проблемы. Тогда сервис Приват24 также перестал работать из-за масштабного сбоя.

Пользователи в твиттере и фейсбуке жалуются на сервис.

У вас Приват24 теж зараз не працює? — біологиня (@marta_591) June 4, 2020

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Когда сервис снова заработает

Никакой информации о возобновлении работы сервиса Приват24 пока нет. Ситуацию в банке пока не прокомментировали, однако в своем твиттере написали, что уже уже занимаются исправлением неполадок.