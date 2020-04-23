В сервисе Приват24 произошел сбой

В популярном банковском сервисе Приват24 произошел сбой в работе. Эту информацию подтвердили в службе поддержки клиентов.

Как передает rbc.ua, в Приватбанке говорят, что этот сбой временный. сейчас пользователям предлагают воспользоваться терминалом самообслуживания.

Важно Пенсионеры будут платить за коммунальные с помощью почтальонов и телефоном

На сайте privat24.ua указано, что сейчас проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности.

Приват24 не работает / Скриншот

Какие ошибки возникают

Пользователи жалуются, что пока в мобильном приложении происходит задержка при проведении платежей. Работает со сбоями и десктопная версия сервиса.

В частности, пользователи сетуют, что перевод средств длится несколько часов.

Как сообщили в службе, специалисты работают над этим вопросом, ориентировочное время решения проблемы 16:00.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно