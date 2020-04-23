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В сервисе Приват24 произошел сбой

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Сбой в Приват24 / tehnot.com

В популярном банковском сервисе Приват24 произошел сбой в работе. Эту информацию подтвердили в службе поддержки клиентов.

Как передает rbc.ua, в Приватбанке говорят, что этот сбой временный. сейчас пользователям предлагают воспользоваться терминалом самообслуживания.

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На сайте privat24.ua указано, что сейчас проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности.

Приват24 не работает / Скриншот

Какие ошибки возникают

Пользователи жалуются, что пока в мобильном приложении происходит задержка при проведении платежей. Работает со сбоями и десктопная версия сервиса.

В частности, пользователи сетуют, что перевод средств длится несколько часов.

Как сообщили в службе, специалисты работают над этим вопросом, ориентировочное время решения проблемы 16:00.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет Приватбанк Банки
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