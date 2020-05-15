Проблемы с YouTube: в работе видеохостинга случился серьезный сбой

В работе популярного видеохостинга YouTube произошел серьезный сбой. Больше всего проблем пользователи ощутили с 2 до 3 ночи по киевскому времени. Проблемы с сервисом возникали и у украинцев.

Как свидетельствуют данные сервиса downdetector.com, жалобы поступали от пользователей из США, Великобритании, Германии, Сингапура, Японии, Австралии и многих других стран.

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Что касается Украины, то этот сбой задел наших пользователей не сильно. Частично проблемы с сервисом могли возникнуть у киевлян, а также жителей оккупированного Донецка.



YouTube не работает / Скриншот

Какие проблемы возникали

Больше всего проблем возникало с просмотром видео – на это жаловались 65% пользователей. Еще 32% заявили о трудностях с работой всего сайта. А еще 1% пользователей не могли залогиниться на ресурсе.

Как свидетельствует данные Downdetector, уже на утро 15 мая большинство проблем было устранено. Пока в Google не назвали проблему этого сбоя.

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