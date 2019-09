Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел испытания в ряде тестов: детали

Десктопный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел тестирование в одном из синтетических тестов. Новинка побила Intel Core i5-9400F даже в реальных игровых сценариях.

Детали тестирования. В качестве тестовой платформы использовалась материнская плата MSI B450M Mortar Max с 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3000 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660, сообщает WCCFtech.

Результаты. В бенчмарке CPU-Z процессор AMD набрал 476,3 балла в одноядерном испытании, и 2774,9 балла – в многоядерном. Intel Core i5-9400F продемонстрировал 451,4 и 2568,2 балла соответственно.

Игры, на которых проводили тестирование. Игровое тестирование проводилось в "народном" с разрешением 1080p. При запуске PUBG Ryzen 5 3500X в среднем демонстрировал 80 fps в Assassin's Creed Odyssey – 65 fps, в Shadow of The Tomb Raider – 77 fps, в World War Z – 126 кадров в секунду. В киберспортивной Leauge of Legends, новинка AMD "выжимала" до 222 fps при среднем значении 188.



Результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X

Энергопотребление. Без нагрузки, по данным портала WCCFtech, энергопотребление Ryzen 5 3500X составило всего 8,3 Вт.

Цена и дата выхода. Согласно источнику, новинка будет в фирменном цвете Wraith Stealth. В продажу, вероятно, поступит по цене примерно 150 долларов, дата релиза производителем еще не объявлена.

