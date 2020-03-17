Процессор AMD Ryzen 9 4900H для игровых ноутбуков официально поступил в продажу

Компания AMD анонсировала мобильные процессоры линейки Ryzen 4000H еще на выставке CES 2020, которая прошла с 7 по 10 января. Теперь чипмейкер объявил о начале поставок флагмана новой серии для игровых лэптопов под названием Ryzen 9 4900H.

Главными особенностями новинки стали значительная тактовая частота, поддержка быстрых модулей оперативной памяти и производительная встроенная графика.

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Технические характеристики процессора

7-нм мобильный процессор Ryzen 9 4900H получил 8 физических ядер и 16 потоков выполнения, а также 12 МБ объединенной кэш-памяти L2 и L3. Базовая тактовая частота новинки составляет 3,3 ГГц, в режиме boost – до 4,4 ГГц.

Тепловой пакет нового чипа по умолчанию составляет 45 Вт, и варьируется от 35 до 54 Вт в зависимости от требуемой производительности в текущем сценарии использования.

Контроллер памяти CPU поддерживает работу с модулями DDR4 (до 3200 МГц) и LPDDR4 (до 4266 МГц).



Характеристики процессоров AMD Ryzen 4000 H-серии

Графика

Новинка оснащена интегрированной графикой AMD Radeon с 8 ядрами Vega (512 потоковых процессоров) и тактовой частотой GPU 1750 МГц. А фирменная технология AMD SmartShift автоматически оптимизирует энергопотребление процессором и графическим адаптером при запуске ресурсоемких приложений.

Ноутбуки на базе чипа

Список моделей ноутбуков на базе процессора AMD Ryzen 9 4900H будет объявлен позже.



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