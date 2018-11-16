Процессор Snapdragon 8150 станет самым мощным решением для Android-смартфонов

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Процессор Snapdragon 8150 станет самым мощным решением для Android-смартфонов
Процессор Snapdragon 8150 станет самым мощным решением для Android-смартфонов / 24Gadget

Флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8150 до официального анонса продолжает появляться в популярных бенчмарках, демонстрируя рекордную производительность. После тестов в Geekbench новинка получила высокую оценку и в AnTuTu.

Об этом сообщает 4PDA.

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По результатам испытаний в популярном синтетическом тесте будущий преемник Snapdragon 845 смог набрать 362 292 балла, став первым CPU, который преодолел планку в 360 000 пунктов под управлением операционной системы Android. Абсолютным же рекордсменом среди мобильных решений по-прежнему остается Apple A12X Bionic с рекордным результатом – более 560 000 очков.

Qualcomm Snapdragon 8150
Результаты тестов Qualcomm Snapdragon 8150

Максимальным достижением серии смартфонов Huawei Mate 20 оборудованных процессором Kirin 980, стала цифра в 311 840 баллов, а самый высокий показатель, который получило устройство на базе Qualcomm Snapdragon 845, удерживается игровым смартфоном Black Shark от Xiaomi – 301 757 баллов.

В результате Snapdragon 8150 обеспечил неназванному тестовому гаджета 20% прирост производительности по сравнению с уже представленными топовыми аппаратами.

Анонс Snapdragon 8150 может состояться до конца этого года.

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Теги: Техно Гаджеты Android Смартфоны Процессоры Qualcomm
Источник: Техно
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