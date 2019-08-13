Процессоры AMD EPYC установили невероятный рекорд производительности

В начале августа компания AMD анонсировала свои процессоры EPYC. Цена некоторых экземпляров доходит до 7 000 долларов, но, как оказалось, такое решение может быть действительно полезным вложением.

Заметим, процессоры AMD EPYC заинтересовали пользователей впечатляющей производительностью. Система с двумя чипами EPYC установила рекорд в тесте Cinebench R15, сообщает Hwbot.

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Как удалось установить новый рекорд? Речь идет о топовой модели семейства – серверном процессоре EPYC 7742, построенном на архитектуре Zen 2. Платформа предусматривает наличие сразу 64 ядер, работающих в 128 потоках. Базовая частота процессора при этом составляет 2,25 ГГц, с разгоном в режиме Boost до 3,4 ГГц на ядро с показателем TDP в 225 Вт.



Связка процессоров AMD EPYC установила новый рекорд в бенчмарке

Объединив два таких процессора, создателям тестовой машины удалось установить рекорд в Cinebench R15 – 10 280 баллов. Ближайший конкурент – сборка с четырьмя процессорами Intel Xeon Platinum 8160, которая набрала в аналогичном тесте 10 038 баллов.

Анонс процессоров AMD EPYC – смотрите видео

Таким образом, процессоры семейства EPYC на сегодняшний день остаются самыми мощными из официально представленных.

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