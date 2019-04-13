Процессоры Intel Core i9-9990XE поступили в продажу: цена и особенности

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Процессоры Intel Core i9-9990XE поступили в продажу: цена и характеристики
Процессоры Intel Core i9-9990XE поступили в продажу: цена и характеристики / Фото из открытых источников

После презентации процессоров Intel Core i9-9990XE предполагалось, что его смогут приобрести только отдельные OEM-производители во время ежеквартальных аукционов. Однако CPU появился на прилавках немецкого интернет-магазина CaseKing.de и купить его могут все желающие, правда, за немалые деньги.

Краткие характеристики. Как сообщает Overclockers, Intel Core i9-9990XE имеет конструктивное исполнение LGA2066 и относится к 14-нанометровому семейству Skylake-X Refresh.

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Процессор оперирует 14 ядрами с поддержкой Hyper-Threading, 19,25 МБ кэш-памяти третьего уровня, работает с памятью DDR4-2666 в четырехканальном режиме и оснащен контроллером PCI Express 3.0 на 44 линии. Рабочие частоты составляют от 4 до 5,1 ГГц в динамическом разгоне, номинальный теплопакет – 255 Вт.

Цены. Немецкий ритейлер оценил Intel Core i9-9990XE в 3000 евро (около 90 700 гривен). Тем временем 18-ядерный Core i9-9980XE можно купить за 2150 евро (около 65 000 гривен), а 14-ядерный Core i9-9940X, который стал прообразом описанного выше чипа, предлагается по цене в 1450 евро (около 44 000 гривен).

Другие процессоры линейки. Розничная стоимость и краткие технические характеристики всех процессоров Intel Skylake-X Refresh приведены в таблице ниже.


Характеристики и цены процессоров Intel Skylake-X Refresh

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Теги: Техно Intel Цены Процессоры Гаджеты
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