Прочный, как танк: смартфон RED Hydrogen One испытали на прочность

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RED Hydrogen One
RED Hydrogen One / 9to5Google

Известный техноблогер и автор YouTube-канала JerryRigEverything испытал довольно необычный смартфон RED Hydrogen One. Главная особенность новинки – оригинальный экран, который позволяет просматривать 3D-контент без использования специальных очков.

Об этом сообщает 4PDA.

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Первым "под нож" попал дисплей устройства. Защищенное стекло продемонстрировало высокую устойчивость к повреждениям – поцарапать его удалось только очень твердым инструментом. Аналогичным образом себя показало и покрытие объективов основной и фронтальной камер – в отличие от пластиковой LED-вспышки.

Декоративные панели в верхней и нижней части экрана отделились без особых усилий, но на работоспособности смартфона это никак не сказалось. Так же легко отклеилась и вставка в нижней части задней панели.

Алюминиевый корпус оказался наименее устойчив к внешним воздействиям – содрать краску с торцов и задней крышки Нильсону удалось без особых усилий. Однако сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, продолжил исправно работать, даже обзаведясь глубокими царапинами.

Испытание RED Hydrogen One на прочность – смотрите видео

 

После традиционного десятисекундного нагрева зажигалкой дисплей быстро восстановился, но заметное серое пятно в месте еще некоторое время оставалась заметной на светлом фоне.

Попытка согнуть массивный гаджет провалилась – блогер даже сравнил прочность RED Hydrogen One с танком, сетуя лишь на достаточно высокую (около 35 000 гривен) цену новинки.


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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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