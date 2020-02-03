В 2020 году продажи iPhone значительно сократятся: эксперт назвал главные причины

Известный маркетинговый аналитик Мин-Чи Куо в своем новом отчете оценил влияние коронавируса на продажи iPhone в текущем квартале. Кроме того, эксперт рассказал о перспективах рынка смартфонов в ближайшем будущем.

Как коронавирус повлияет на продажи продукции Apple

К теме: Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу

Хотя специалисты уже предполагали возникновение у Apple сложностей с выпуском iPhone SE 2 (iPhone 9) и реализацией актуальных моделей, именно Куо назвал конкретные цифры, сообщает 9to5mac.

Влияние коронавируса на продажи

По его данным, в связи с распространением эпидемии продажи iPhone в первом квартале упадут на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что объем их поставок составит от 36 до 40 миллионов экземпляров.

Эксперт пока не берется предсказать динамику рынка во втором квартале, поскольку неизвестно, какими темпами будет распространяться эпидемия.

Задержка релизов из-за эпидемии

На прошлой неделе Куо также сообщил, что Apple намерена выпустить в этом году ряд новых продуктов, включая беспроводную зарядку, "маячки" AirTag, и беспроводные наушники, но отметил, что коронавирус может стать причиной отсрочки релизов.

Корпорация уже закрыла все магазины и офисы компании в материковом Китае до 9 февраля – и сроки вынужденных "каникул" могут быть продолжены.

Что важно знать о коронавирусе в Китае?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США, Францию. Также вспышку вируса зафиксировали и в Германии и появились сообщения об инфицированных в России. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV.



Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 362 человек, в целом заболели 17485 человек (данные по состоянию на день 3 февраля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 493 человек выздоровели от коронавируса.

Что будет с рынком смартфонов

Среди факторов, которые играют ключевую роль в падении глобальных продаж смартфонов, аналитик назвал торговую войну между КНР и США, а также спрос на 5G-смартфоны, который оказался ниже, чем рассчитывали производители. Общие объемы поставок в период празднования китайского Нового года снизились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Куо прогнозирует сложное полугодие для производителей смартфонов, в частности – для китайских компаний.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно