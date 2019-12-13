Катастрофа для Apple: продажи iPhone в Китае упали более чем на треть

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Apple теряет рынок в Китае / thenextweb

Компанию Apple любят в Китае, и этот рынок всегда был для нее очень важным. Однако обострение торговой войны между США и Китаем, которое сказалось на компании Huawei, привело к тому, что китайцы стали меньше покупать смартфоны Apple и больше – смартфоны Huawei.

Падение продаж iPhone

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В общем, в ноябре продажи iPhone в Поднебесной упали более чем на 35%. В период с сентября по ноябрь снижение поставок составило 7,4%.

Как итог – доля Apple на китайском рынке смартфонов снизилась с 7% до 5%, а Huawei захватила рекордные 42% рынка. Как будет развиваться ситуация дальше, пока неясно.

К слову, в прошлом году рыночная доля Apple в премиальном сегменте рынка смартфонов Китая сократилась с 81,2% до 54,6%.

Если смотреть на ситуацию более глобально, то меньшее количество продаж Apple означает меньшее количество клиентов для фирменного магазина приложений и потокового контента. Переход на более дорогие телефоны китайских брендов также привел к большему проникновению этих гаджетов на зарубежные рынки. Например, поставки Huawei в Европу стабильно росли в течение 2019 года.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Apple Китай
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