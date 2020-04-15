Профессионализм не имеет пола: как женщине покорить ИТ-сферу

Исследования показывают, что количество женщин в украинском ИТ-секторе за последние 5 лет увеличилось в четыре раза и достигло 24%. И все же до сих пор у многих эта сфера ассоциируется именно с мужчинами. Существуют ли гендерные стереотипы в украинской IT-сфере и комфортно ли работать женщине в IT – Техно 24 рассказала Марина Дорошенко, специалист по маркетингу компании Lenovo в Украине.

Неженское дело

Сейчас ситуация в сфере технологий меняется. Все больше девушек стремятся связать жизнь с IT-индустрией. Компания Lenovo, в которой я работаю, тоже драйвит этот процесс – мы начали движение Lenovo WILL.

Интересно Удаленная работа: чем не довольны украинские IT-специалисты

Оно собирает вокруг себя женщин: от простых работниц до топ-менеджеров, которые готовы приобщиться к IT-сфере и стремятся восстановить в ней гендерный баланс. По последним данным количество женщин в компании Lenovo по всему миру составляет 36,2%. Мы не удивляемся, когда женщина настраивает систему сервисного обслуживания или руководит международными логистическими процессами.

Марина Дорошенко о карьере в IT / пресс-служба Lenovo

Но конкуренция на рынке существует, как и недооценка женских возможностей, интеллекта и умений. При чем речь идет не только об Украине. Недаром в некоторых странах Европы бизнес должен соблюдать правила, которые стимулируют продвижение женщин в различных сферах и на разных позициях:

в Исландии доля женщин в советах директоров компаний должно быть не ниже 44%,

в Норвегии – не ниже 39%,

во Франции – 36%,

в Германии – 37%.

Во Франции предприятия также планируют внедрять систему штрафов, при условии, что будет обнаружен разрыв в зарплатах по гендерному признаку.

Конечно, изменения приносят немало вызовов. Однако открываются и новые возможности, если вы готовы упорно работать и меняться.

До начала карьеры в Lenovo я работала в маркетинге розничной сети “Фокстрот”. Конечно, первое время в международной IT-компании было для меня необычным по многим причинам. У Lenovo есть немало регламентов и правил, которые стандартизируют процессы, подходы и операции всех подразделений, что было нестандартно для меня.

В украинских компаниях, в которых работала раньше, я привыкла самостоятельно принимать решения по большинству вопросов и маневрировать ради достижения цели. В глобальной компании все работает иначе. Для обеспечения качественной работы 57 тысяч работников во всем мире существует целый ряд правил, которые стандартизируют подходы и процессы. Однако независимо от стандартных процессов, сотрудников не ограничивают в проявлении творческих возможностей: мы можем генерировать идеи и создавать новые невероятные проекты.

Важно Как стать IТ специалистом: Минцифри запускает новый образовательный проект

Так возникла идея создать команду по CS:GO в возрастной категории 55+, ее Lenovo в Украине собрала в прошлом году. Команда “Ageless shooters” стала настоящим разрушителем мифов о жизни после 50, негативное влияние компьютерных игр и невозможность развиваться в чем-то новом в пожилом возрасте. Сегодня команда активно тренируется трижды в неделю, играет с соперниками разных возрастных категорий и готовится к новым победам.

Марина Дорошенко – как совместить карьеру и личную жизнь / Прессслужба Lenovo

Еще один проект, которым мы гордимся, – это бесплатный курс "Бери и делай", который компания Lenovo создала вместе с ГС "Освитория" и платформой EdEra. Это онлайн-курс для учителей, построен на практических инструментах разнообразия уроков и внедрения креативного подхода к преподаванию любых предметов. Так мы пытаемся разрушить стереотипы о скучной учебе, помогая сделать образовательный процесс интересным и увлекательным.

Work/life/IT – как успеть все

Я бы хотела сказать, что я суперженщина, которой удается удачно совмещать личную жизнь с работой, но это не так. И я к этому стремлюсь. Не хочется потерять ни одной возможности личного роста, развития ребенка или же супруга. Успеть все практически нереально для двух работающих родителей.

Важно это признавать, принимать и не стесняться просить о помощи. Дедушки, бабушки, няни – просто подчеркните ваш вариант и не корите себя за то, что вы не можете быть одновременно в нескольких местах. Я выбрала для своей дочери школу полного дня с кружками и секциями, занятия по основам бизнеса каждую субботу и мастер-классы на выходных.

Чтобы больше времени проводить с дочкой, мы решили вместе посещать бассейн. А с мужем мы планируем график собственного обучения в разные дни, чтобы ребенок оставался с кем-то из родителей.

Кроме времени с семьей и ежедневных рабочих дел, стоит заботиться о себе и своем здоровье. Поэтому независимо от количества задач, проектов и событий стоит находить время на заботу о себе: придерживаться правил здорового питания, заниматься спортом и проходить регулярные медицинские обследования.

Вдохновляющие личности

У каждого бывают моменты, когда опускаются руки, и я не исключение. Тогда я люблю вспоминать женщин, чьи сила и настойчивость восхищают. Мой личный short-list женщин, которые мотивируют:

Мелинда Гейтс – пример самоотверженности и организации семьи. Ее благотворительная деятельность для меня образец мудрости и человечности. Женщины, которые преуспели собственными силами и занимаются благотворительной деятельностью, возвращают мне веру в человечество.

Мишель Обама – этой женщиной я восхищаюсь за умение идти своим путем и не раствориться в тени известного мужа. Ее самоуправление, умение развиваться, задаваться целью и достигать ее, воспитывая двух дочерей – это отличный пример постоянного совершенствования и самореализации как женщины и матери.

Джоан Роулинг – когда мне не хватает настойчивости, я вспоминаю об этой личности. Мир мог никогда не узнать о Гарри Поттере, если бы не ее желание достичь своей цели во что бы то ни стало. Кто знает, сколько проектов наподобие истории о юном волшебнике остались неизвестными из-за нехватки настойчивости. Советую постоянно об этом вспоминать, когда теряете уверенность в себе.

Количество женщин в IT увеличивается / Прессслужба Lenovo

Как стать успешным – 4 совета

Планируйте карьерный путь. На протяжении всего карьерного развития у меня были очень мудрые наставники, которые вкладывали время в мое развитие. Одним из советов, которые я получила, было руководство всегда иметь примерный план своей карьеры.

Это не должен быть очень жесткий график повышений, но вы должны четко осознавать, чего хотите достичь и сколько для этого нужно времени. Определив свою цель, вы сможете каждую неделю делать по крайней мере одну вещь, которая будет приближать ее. Если следовать такой стратегии, приходит понимание, что и зачем вы делаете и не возникает ощущение тщетности бытия, которое досаждает многим. Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастной на работе. Сделайте себя счастливой сами или же найдите дело, которое будет приносить удовольствие.

Может заинтересовать Какую работу сейчас чаще всего ищут украинцы: инфографика

Просите о помощи. Чтобы достичь успеха, каждому может понадобиться помощь. Поэтому не надо стесняться просить о ней. Поиск поддержки или советы по любой проблеме – это проявление не слабости, а силы. Все могут учиться на своих ошибках, но учиться на ошибках других лучше и эффективнее и это касается это не только “рабочих моментов”. В Lenovo даже есть специальный сервис поддержки сотрудников, куда можно обратиться в стрессовых ситуациях или же просто ради утешения. Думаю, это очень удачная практика, которая уже приобретает популярность в Украине.

Будьте командным игроком. О важности работы в команде говорят все. Это умение уже давно не причисляют к специальным навыкам. Такая организация работы дает возможность учесть различные точки зрения, быстро находить лучшее решение и приобретать новые знания, полезные для каждого члена группы. Кроме того, в команде будет проще наладить дружеские отношения с коллегами. А мужчина ты или женщина неважно, если, конечно, это не команда по перевозке мебели.

Всегда продолжайте учиться. Стиль жизни long-life learning приобретает все большую популярность. Сегодня мир стремительно развивается, а профессии и потребности меняются. “Консервировать” знания и убеждения будет фатальной ошибкой для карьеры и личности, поэтому чтобы идти в ногу со временем, стоит непрерывно развиваться. При чем речь идет не лишь о карьерном развитии, но и о личном. Давно увлекались искусством? Начните изучать архитектуру или живопись, даже такие, на первый взгляд, далекие от работы вещи могут вдохновлять на новые идеи.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно