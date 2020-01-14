Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине

Мир технологий развивается очень динамично. Не меньше изменений ждет нас и в этом году. Как будет развиваться IT-бизнес в Украине, какие изменения произойдут в онлайн-общении, и какие новые модели смартфонов увидим в 2020 году? Об этом Техно 24 рассказали представители ключевых игроков на рынке технологий.

Карина Кирпичева, директор по продажам ОРРО Украина

В 2020 году мы планируем расширять модельный ряд, представленный в Украине, поскольку видим большой спрос на смартфоны бренда ОРРО. Нами интересуются, о нас спрашивают, наши смартфоны покупают. Глобально, следующий год станет для компании годом мощных презентаций.

К теме: Бизнес в Украине 2019: как прошел год для ключевых игроков на рынке технологий

По тизерам и информации, которая есть на рынке, видим, что 2020 год будет чрезвычайно конкурентным в области мобильных устройств. Все больше компаний работают над гибкими смартфонами, смарт-аксессуарами или технологическими новинками в области искусственного интеллекта. Именно поэтому конкуренция на рынке будет, тем более, что в 2019 году мировые продажи смартфонов впервые продемонстрировали рост за последние два года.



Карина Кирпичева, OPPO Украина

В конце года, на западе OPPO INNO DAY 2019, компания ОРРО анонсировала создание и поддержку многопортальной экосистемы смарт-устройств, в которой смартфоны – основная точка доступа. Это глобальная стратегия, и мы надеемся, что к ней в дальнейшем будет активно подключена и Украина в связи с развитием 5G-технологий.

Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологии GlobalLogic

2020 год является знаковым для компании, ведь мы будем отмечать двадцатилетие. Сейчас понемногу подводим итоги деятельности, а также ставим новые цели. В 2019 году мы вошли в тройку лидеров IT-индустрии в Украине, с нами сотрудничают уже более 4500 инженеров по всей Украине.

Ежегодно IT-индустрия растет в среднем на 20%, а компания традиционно опережает темпы роста рынка. У нас нет оснований полагать, что в 2020 году будет по-другому.

Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies в Украине, Беларуси, Молдове и странах Кавказа

Для цифровых процессов данные играют роль топлива, а топливо требует надлежащей защиты. Поэтому мы ожидаем, что в 2020 году в Украине будет увеличиваться интерес к комплексным инфраструктурным решениям, надежным, защищенным и гибким одновременно.

Будет усиливаться тренд на упрощение управления IТ-инфраструктурой и компьютерными парками. Сейчас мы распоряжаемся разнообразными данными: большими данными, метаданными, структурированными и неструктурированными данными; теми, что находятся в облаках, на периферии или в опорных дата-центрах. Поэтому все острее будут возникать вопросы относительно прозрачности и удобства работы с ними, а также их защиты. С 2020 года IТ-директора будут предоставлять приоритетное значение видимости данных.

Читайте также: LinkedIn назвал наиболее востребованную профессию в 2020 году

Развитие IoT (Internet of Things – интернет вещей) и возможное внедрение 5G в Украине усилит спрос на решения для периферийных вычислений, необходимых для обработки данных ближе до подключенных устройств. Согласно отчету IDC, до 2025 года почти треть глобальной датасферы будут составлять данные с систем видеонаблюдения, сигналов от IoT-устройств, метаданных, игр и развлечений.

Продлится развитие облаков и мультиоблачной стратегии. Согласно прогнозам IDC, до 2021 года более 90% предприятий по всему миру будут использовать комбинацию, включающую локальные и/или специализированные частные облака, несколько публичных облаков и существующие платформы.

Будет набирать популярность модель гибкого потребления ("aaS" – as a Service), когда заказчик платит за услуги по мере потребления или согласно подписке.



Ирина Волк, Dell

В 2019 году экология привлекла внимание общества благодаря экоактивистам, в частности, Грете Тунберг. Впрочем нет оснований считать, что это обернется очередным "хайпом". Бизнес должен быть ответственным и предоставлять пользу обществу, это должно быть частью корпоративного ДНК, особенно когда речь идет о технологической отрасли. Хотя бы потому, что электронные отходы это одна из крупнейших категорий мусора – 50 миллионов тонн ежегодно, и это выглядит как 4,5 тысяч Эйфелевых башен. 2020-й год может стать переломным для развития концепции устойчивого развития (sustainable development).

Эта концепция призвана обеспечить высокое качество жизни современных и будущих поколений и отражает разработанную ведущими мировыми учеными модель, которая базируется на трех аспектах: экономическом, социальном и экологическом. Технологическая отрасль будет играть решающую роль в изменении подходов к эффективному и ответственному использованию ресурсов, ведь технологический прогресс должен направляться на улучшение качества жизни.



Обновленная стратегия Dell – Progress Made Real

Что касается Dell Technologies, то мы стремимся использовать свой статус глобального производителя, свой широкий портфель технологий, свой экспертный потенциал на реализацию социальных, экологических и технологических инициатив, призванных сделать жизнь лучше. В этом году мы представили нашу обновленную стратегию – "Progress Made Real".

Инна Ливанова, руководитель направления продаж HONOR Ukraine

Наш ключевой приоритет – укрепление позиций на рынке. Сейчас ритейл делает ставку на Customer experience, поэтому мы будем продолжать фокусироваться на инновационных подходах в коммуникации с потребителем в точках продаж.



Инна Ливанова, HONOR Ukraine

По динамике 2019 года, мы видим, что рост рынка смартфонов замедлился. Позитивный прогноз: динамика останется прежней благодаря появлению на рынке Украины новых брендов. Очень много продолжает зависеть от экономической и политической ситуации, которая будет влиять на платежеспособность населения и потребительские сценарии использования смартфонов.

Атанас Райков, старший директор по развитию бизнеса Viber в СНГ, ЦВЕ, странах Ближнего Востока и Северной Африки

Сейчас мы стремимся из программы для безопасного общения трансформироваться в унифицированную и уникальную платформу. С ее помощью пользователь сможет решать все свои ежедневные задачи: заказывать еду, одежду, такси, покупать билеты в кино.

Viber амбициозно стремится стать главным приложением в телефоне, чтобы можно было освободить свой смартфон от десятков ненужных программ. Например, вы летаете раз в месяц и для этого открываете приложение для поиска билетов. В таком случае зачем вам устанавливать его на телефон, если функция покупки авиабилетов будет интегрирована в ваш мессенджер? Это общий тренд нашей сферы – помочь пользователям решить как можно больше задач в рамках одной программы.



Атанас Райков, Viber

Нам важно, чтобы люди как можно чаще пользовались Viber и получали удовольствие от разговоров и чатов со своими близкими, имея возможность решать свои повседневные задачи там же.

Есть намерение и дальше развивать партнерскую экосистему в Украине и работать с украинским бизнесом. Мы можем помочь локальным брендам в продвижении их продукта и налаживании контактов с потребителями.

Несмотря на стремительный рост количества сервисов, которые предоставляет Viber, расширение функционала, запуск платежей, основным нашим приоритетом остается обеспечение безопасности общения наших пользователей и приватность их данных.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно