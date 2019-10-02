Как автоматизировать процессы в компании и сделать бизнес успешным?

На сегодняшний день контроль большинства процессов в крупных компаниях можно автоматизировать. К примеру, М2М-технологии позволяют отслеживать практически все процессы без прямого вмешательства человека, чтобы оптимизировать расходы и повысить эффективность бизнеса.

Что такое М2М и как это работает? Все просто: машины с помощью М2М-технологии могут взаимодействовать друг с другом, а М2М-SIM-картам обеспечивают им постоянный доступ к интернету.

Устройства "интернета вещей", которые оборудованы такими карточками, способны сами обмениваться данными: передавать показания счетчиков воды, света или газа от потребителей в центр обработки информации компаний-поставщиков.

М2М-технологии находят применение в различных отраслях: торговле, финансах, логистике, охране, сфере услуг.

Очень важным для компаний является умение оперировать всем этим объемом данных, контролировать процесс, так сказать, с "одного окна". Компания "Киевстар" предлагает удобные М2М-тарифы и единственная среди украинских операторов предоставляет для управления М2М специализированную онлайн-платформу.

Центр управления интернетом вещей – сервис, который позволяет отслеживать состояние и управлять SIM-картами в устройствах дистанционно, в режиме реального времени и с помощью одного онлайн-интерфейса – со стационарного компьютера или прямо со своего смартфона, чтобы был доступ к интернету.

Что такое Jasper и почему это поможет вашему бизнесу? Платформа Jasper предоставляет возможность клиенту самому устанавливать индивидуальные и массовые настройки в своей базе SIM-карт, чтобы блокировать или активировать услугу, определить лимиты, сгруппировать "семерки". Все это облегчает работу тех, кто управляет огромным парком М2М-SIM-карт, и во многом автоматизирует контроль над ними.

Сервис позволяет интегрировать центр управления Jasper с внутренними системами клиентов и, таким образом, управлять своими услугами и SIM-картами в одном удобном интерфейсе.

Что от этого получит ваша компания? Выгода для компании – сэкономленные время и деньги, а также возможность быстро масштабировать бизнес-процессы без потери информации с приборов и сенсоров, подключенных к единой платформы управления.

Управляйте оборудованием и устройствами через мобильную сеть и контролируйте установленные в них SIM-карты в онлайн-режиме с единого окна – с выгодой для себя и своего бизнеса.