Программист из Австрии Янник Зиберт создал простую браузерную игру TitleRun, которая помещается в заголовке вкладки браузера. По механике это аналог игры T-Rex Runner с бегущим динозавриком, которая появляется в браузерах на базе Chromium, когда нет интернета.

В TitleRun вся игровая вселенная уменьшена до одной строки, а вместо динозавра и препятствий – блочные символы Unicode.

Не пропустите Встреча вокруг костра: британцы проводят совещания в игре Red Dead Redemption

Особенности необычной игры

Управление прыжком героя в игре осуществляется клавишами пробел или Page Up. В текущей версии (1.0.0) скорость игры TitleRun менять нельзя. Рекомендуемые браузеры для игры – Chrome или Firefox.

Если игрок ударяется о препятствие, то он умирает, а игра заканчивается. В конце карты находится отметка финиша с флагом ⚑. После ее успешного достижения в заголовке вкладки отображается надпись "Вы победили", а также появляются полученные игроком игровые очки.



Игровой процесс выводится в заголовок вкладки браузера



После прохождение карты в заголовок вкладки выводится результат "забега"

Хотя в игре сейчас к выбору предложены только три разные карты, каждый пользователь может создать свою собственную карту с помощью localStorage в своем браузере и даже поменять игровые значки персонажей.

Интересно Sony перенесла презентацию PlayStation 5: компания поддержала протесты в США

Исходный код игры TitleRun Зиберт опубликовал на GitHub под лицензией GPL.

К тому же Зиберт разместил на сайте игры bookmarklet – кнопку с кодом на JavaScript, которую можно сохранить на панели закладок и потом запускать игру в вкладке на любой другой странице в браузере.