Программист сыграл в видеоигру на компьютере полу столетней давности: видео

В 2020 году геймеры уже привыкли к тому, что персональный компьютер – это небольшая коробка, а взаимодействие с ним не доставляет трудностей благодаря максимально интуитивному интерфейсу. Но когда-то все было не так. Что же собой представляла компьютерная игра полвека назад?

О том, что было когда-то, напомнил владелец YouTube-канала под ником somecomputerguy. Мужчина отыскал "персональный" компьютер из 60-х годов и в течение полугода пытался его починить. Это удалось, и машина заработала. Тогда somecomputerguy решил показать миру, что же собой представлял гейминг в середине прошлого века.

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Так каков он, гейминг из 60-х

В общем, наверное большинство современных геймеров сдались бы уже на этапе запуска видеоигры. Для этого somecoputerguy воспользовался двумя разными магнитными лентами, а для их прочтения пришлось настраивать компьютер в нужный режим чтения и загрузки информации.



Компьютер SEL 810A

Процесс максимально прозрачен: программист щелкал тумблерами так долго, что даже ускорил видео. Через примерно 5 минут настройки системы на экране появилась игра.

Видео запуска видеоигры на старом компьютере:

Текстовый интерфейс предлагает посадить летающий аппарат на Луну. И нет, им не получится управлять так же удобно, как и в современных играх. Весь геймплей заключается в ручном вводе мощности двигателя таким образом, чтобы к моменту посадки достичь определенных значений, на ходу рассчитывая математические данные.

Что еще говорить: видеоигры сейчас стали намного проще, доступнее и понятнее рядовому пользователю. И, что самое важное, гораздо веселее.

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