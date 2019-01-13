Программист создал уникальное приложение, которое может найти идеальную пару

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Программист создал уникальное приложение, которое может найти идеальную пару
Программист создал уникальное приложение, которое может найти идеальную пару / Народная правда

Программист Джулиан Александер создал специальное приложение для знакомств, которое позволяет человеку найти себе идеальную пару благодаря искусственному интеллекту.

Об этом программист написал на форуме Reddit.

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Созданное приложение называется "Джульетта" и уже доступно в iTunes. По словам Джулиана Александера, приложение находит потенциального партнера и анализирует с ним беседу, проявляя тем самым симпатию или антипатию. У пары есть ограниченное время, чтобы узнать друг друга.

Я несколько месяцев настраивал искусственный интеллект, который найдет человеку идеальную пару. Приложение "Джульетта" учитывает общие интересы каждого собеседника, манеру общения и физические характеристики,
– написал 24-летний программист.

Пока приложение испытали лишь 1,5 тысячи человек, его рейтинг в iTunes 2,1 из 5 (на основе 22 оценок).

Стоит добавить, что это приложение является аналогичным тому, которое было в сериале "Черное зеркало". Там система озвучивает, сколько времени партнеры пробудут вместе, собирает всю информацию о ходе отношений, реакции на различные ситуации и помогает людям найти "абсолютно родственную душу".

Кадр з фільму
Кадр из фільма "Черное зеркало", где люди искали идеальную пару через приложение

К слову, недавно социальная сеть Facebook запустила собственный сервис знакомств Facebook Dating, который работает внутри приложения. Сейчас он доступен только в Колумбии.

Теги: Психология Приложения Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 канал
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