Программист создал уникальное приложение, которое может найти идеальную пару

Программист Джулиан Александер создал специальное приложение для знакомств, которое позволяет человеку найти себе идеальную пару благодаря искусственному интеллекту.

Об этом программист написал на форуме Reddit.

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Созданное приложение называется "Джульетта" и уже доступно в iTunes. По словам Джулиана Александера, приложение находит потенциального партнера и анализирует с ним беседу, проявляя тем самым симпатию или антипатию. У пары есть ограниченное время, чтобы узнать друг друга.

Я несколько месяцев настраивал искусственный интеллект, который найдет человеку идеальную пару. Приложение "Джульетта" учитывает общие интересы каждого собеседника, манеру общения и физические характеристики,

– написал 24-летний программист.

Пока приложение испытали лишь 1,5 тысячи человек, его рейтинг в iTunes 2,1 из 5 (на основе 22 оценок).

Стоит добавить, что это приложение является аналогичным тому, которое было в сериале "Черное зеркало". Там система озвучивает, сколько времени партнеры пробудут вместе, собирает всю информацию о ходе отношений, реакции на различные ситуации и помогает людям найти "абсолютно родственную душу".



Кадр из фільма "Черное зеркало", где люди искали идеальную пару через приложение

К слову, недавно социальная сеть Facebook запустила собственный сервис знакомств Facebook Dating, который работает внутри приложения. Сейчас он доступен только в Колумбии.