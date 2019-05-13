Программная экосистема Intel значительно превосходит конкурентов, – Раджа Кодури

На прошлой неделе Intel провела ежегодную встречу инвесторов и менеджмента компании. Основное внимание уделено стратегии развития корпорации на ближайшие годы: в частности, освоение 10-нанометрового и 7-нанометрового техпроцесса и выпуск новых продуктов для всех сегментов рынка.

Как сообщает Overclockers, помимо прочего, на мероприятии выступил известный Раджа Кодури – глава подразделения Core and Visual Computing Group в Intel.

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Что рассказал Кодури? Говоря о стратегии развития программного обеспечения, Кодури сравнил Intel с конкурентами в лице NVIDIA и AMD, впрочем, без прямого названия этих компаний. Раджа Кодури показал слайд, на котором показана огромная Intel и "зеленый" и "красный" конкуренты куда меньшего размера.



Программная экосистема Intel по сравнению с экосистемами конкурентов

Вспоминая бывшего работодателя, Раджа отметил, что несмотря на наличие конкурентных архитектур CPU и GPU, в AMD нет перспективных решений для передачи данных между вычислительными массивами и эффективной работы с памятью. А размер экосистемы разработчиков и аппаратного обеспечения крошечный.

Без нашего бесценного вклада в развитие программного обеспечения в них не было бы такой значимой экосистемы,

– подчеркнул Раджа Кодури.

Противоречие в словах Кодури. Справедливости ради отметим, что эти слова расходятся с тем, что он говорил в прошлом, будучи одним из ведущих руководителей "красной" команды. Ранее Кодури очень хорошо отзывался о шине Infinity Fabric, отмечая ее масштабируемость, низкие задержки и высокую пропускную способность, а также о профессиональных ускорителях Radeon Instinct, которые ориентированы на системы машинного обучения и искусственного интеллекта.

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