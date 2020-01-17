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Производитель "айфонов" займется выпуском электрокаров

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Foxconn будет производить электрокары для рынка Китая / Иллюстративное фото

Foxconn, на заводах которого производятся гаджеты Apple, заявил о готовности к началу производства электромобилей для рынка Китая. Разработка начнется не с нуля – помогать компании будет концерн Fiat Chrysler, у которого большой опыт в автомобилестроении.

Основной акцент будущие партнеры сделают на совместную разработку электромобилей. Обе компании официально объявили, что в полномочия Fiat Chrysler (FCA) войдет производство кузовных элементов и сборка, а задачи Foxconn будут заключаться в создании электроники и программного обеспечения будущих новинок, сообщает The Verge.

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Обе стороны в течение нескольких месяцев вели активные переговоры. Сейчас контракт между корпорациями не подписан, но отраслевые источники уверяют, что это "вопрос нескольких дней".

Новые игроки на рынке электромобилей

FCA, в состав которой входят такие бренды, как Jeep и Dodge, крайне заинтересована в налаживании подобного производства, поскольку на рынке электромобилей концерн значительно отстает от конкурентов. Рынок Китая – один из самых динамичных по части перехода населения на электротранспорт. В 2019 году он вырос на 6%, несмотря на общее снижение продаж электрокаров на 8% по сравнению с 2018 годом.

Аналитики уверены, что в следующие десять лет китайский рынок электромобилей обойдет по обороту рынки Европы и США. Прогноз главы Foxconn Янга Лю следующий: если FCA и Foxconn займутся производством электромобилей для Китая, не исключено, что доля выручки от этого проекта в суммарном объеме продаж фабрики составит около 10%.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Электромобили IT-бизнес Китай
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