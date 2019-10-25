Производитель аксессуаров рассекретил дизайн наушников AirPods Pro: фото

7 Читати новину українською
Вероятный дизайн AirPods Pro
Вероятный дизайн AirPods Pro / Фото из свободных источников

В ближайшее время компания Apple может представить новые беспроводные наушники AirPods Pro с полностью обновленным дизайном и расширенными возможностями. Хотя купертиновцы пока официально не представили гаджет, производители аксессуаров уже выпустили принадлежности для устройства.

Что известно об аксессуарах к новым AirPods Pro? Компания ESR выпустила различные аксессуары для будущих AirPods Pro. В интернет-магазине производителя уже можно заказать самые разнообразные защитные чехлы под футляр наушников, который служит для их хранения и зарядки, сообщает macRumors.

Читайте также: Apple Watch спас человека после падения со скалы

В ассортименте есть варианты, в том числе со встроенным карабином для крепления на сумку, рюкзак, связку ключей или одежду. В среднем аксессуары стоят по 9 долларов.

Не исключено, что ESR имеет своих информаторов в цепочке поставщиков комплектующих для Apple или воспользовалась другим источником, чтобы получить данные о размере кейса от новых наушников.


Чехол для AirPods Pro

Что нового в AirPods Pro? По имеющейся информации, AirPods Pro кроме нового дизайна с улучшенной эргономикой получат функцию активного шумоподавления и защиту от воды.

Цена AirPods Pro. Предполагается, что наушники будут стоить около 260 долларов (около 6500 гривен). К слову, это на 60 долларов дороже AirPods второго поколения с беспроводным зарядным кейсом.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
сегодня
11138
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Apple Цены Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
136
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 336
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 190
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 652
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
20 октября 18:00 Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
Ірина Полицька 525
Новости
Больше новостей
Залиште відгук