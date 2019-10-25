Производитель аксессуаров рассекретил дизайн наушников AirPods Pro: фото

В ближайшее время компания Apple может представить новые беспроводные наушники AirPods Pro с полностью обновленным дизайном и расширенными возможностями. Хотя купертиновцы пока официально не представили гаджет, производители аксессуаров уже выпустили принадлежности для устройства.

Что известно об аксессуарах к новым AirPods Pro? Компания ESR выпустила различные аксессуары для будущих AirPods Pro. В интернет-магазине производителя уже можно заказать самые разнообразные защитные чехлы под футляр наушников, который служит для их хранения и зарядки, сообщает macRumors.

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В ассортименте есть варианты, в том числе со встроенным карабином для крепления на сумку, рюкзак, связку ключей или одежду. В среднем аксессуары стоят по 9 долларов.

Не исключено, что ESR имеет своих информаторов в цепочке поставщиков комплектующих для Apple или воспользовалась другим источником, чтобы получить данные о размере кейса от новых наушников.



Чехол для AirPods Pro

Что нового в AirPods Pro? По имеющейся информации, AirPods Pro кроме нового дизайна с улучшенной эргономикой получат функцию активного шумоподавления и защиту от воды.

Цена AirPods Pro. Предполагается, что наушники будут стоить около 260 долларов (около 6500 гривен). К слову, это на 60 долларов дороже AirPods второго поколения с беспроводным зарядным кейсом.

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