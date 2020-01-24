Производитель очередного "убийцы Tesla" открыл предзаказ на незавершенный электромобиль

Стартап Lucid Motors начал прием заявок на свой электрокар Lucid Air в Европе раньше, чем планировалось. А все из-за повышенного спроса на автомобиль. Финальная версия модели будет представлена уже в апреле.

За "символические" 1000 долларов первые желающие из ряда стран Европы могут оформить заказ на электромобиль Lucid Motors. По словам представителей компании, "высокий спрос в дружественном к электротранспорту регионе ускорил их планы". Прием предварительных заказов накладывает на Lucid обязательства, которые удавалось выполнить не всем автомобильным стартапам, отмечает Engadget.

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Когда компания впервые представила Lucid Air в 2016 году, говорилось об электромобиле класса "люкс" с запасом хода около 650 км в сочетании с 1000 л. с. и разгоном до 100 км/ч за 2,5 секунды. Модель сразу же окрестили "убийцей Tesla Model S", но прошло четыре года, а Lucid Air все еще не готова.

Планы компании

Lucid Motors планировала вложить 700 миллионов долларов в фабрику электромобилей в штате Аризона, но из-за проблем с финансированием работа существенно затянулась. В конце 2018 года компания получила финансирование со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии и собирается завершить строительство завода к концу 2020 года.

Пока Lucid намерена выпустить 80 бета-прототипов седана Air, собранных в штаб-квартире компании в Кремниевой долине. Компания намерена использовать их для проведения испытаний и краш-тестов.



Электромобиль Lucid Air от Lucid Motors можно предзаказать за 1000 долларов

Заявку на Lucid Air могут подать жители Австрии, Бельгии, Дании, Германии, Исландии, Испании, Италии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. Эти страны были выбраны из-за определенного перечня причин: развитая инфраструктура зарядных станций, доброжелательное отношение к электрическому транспорту и размеры. Позже компания планирует расшириться на другие рынки и выпустить специальную модель для Великобритании.

Аналитики и журналисты регулярно предсказывают Tesla крах и провозглашают появление очередного электрического бестселлера, который уничтожит компанию Маска. Но время идет, а даже большие и старые бренды пока не спешат захватывать рынок. Возможно, до 2030 года это удастся Volkswagen. А пока Tesla названа лучшим автопроизводителем десятилетия.

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