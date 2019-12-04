Производители рассказали о своих первых смартфонах с новыми процессорами Qualcomm

Вскоре после анонса новых процессоров Snapdragon 865 и Snapdragon 765 сразу несколько производителей объявили о выпуске смартфонов на базе SoC от Qualcomm. Xiaomi, Nokia, OPPO и Lenovo рассказали о своих новых смартфонах и даже назвали сроки их выхода.

Смартфоны Xiaomi

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Наиболее развернутую информацию о предстоящих новинках сообщила Xiaomi, передает 9to5google.

Один из основателей компании Лин Бин анонсировал новый смартфон Xiaomi Mi10 с двухрежимным (SA/NSA) 5G-модемом. По его словам, гаджет уже поступил в производство и появится в продаже в начале 2020 года.

Ранее глава компании Лэй Цзюнь заявил, что в следующем году Xiaomi намерена представить 10 смартфонов с поддержкой 5G в различных ценовых сегментах.



Xiaomi Mi 10 одним из первых получит процессор Quaicomm Snapdragon 865

Смартфоны OPPO

Выпустить смартфон на базе процессора Snapdragon 865 в первом квартале следующего года намерена и OPPO, представители которой заявили о намерении компании продолжать инвестиции в развитие 5G-технологий.

Смартфоны Lenovo и Nokia

Lenovo сообщила о планах по выпуску нескольких моделей на Snapdragon 865 и Snapdragon 765, но без указания сроков релиза.

Наконец, Nokia готовит выпуск гаджета на Snapdragon 765.

Наш самый высокий приоритет – сделать технологию 5G более доступной,

– отметили представители бренда.

Подробные характеристики и цены будущих новинок представители компании еще не объявили.

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