"Производительность никудышная": глава NVIDIA раскритиковал новые видеокарты AMD Radeon VII

Презентация видеокарты AMD Radeon VII на CES 2019 не осталась незамеченной в "зеленом" лагере. Глава NVIDIA Женьсюнь Хуан в интервью изданию PCWorld прокомментировал анонс новинки конкурента и назвал новую видеокарту "разочарованием".

Об этом сообщает Overclockers.

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"Производительность никудышная и в ней нет ничего нового. Есть трассировка лучей, нет искусственного интеллекта. Есть 7–нанометровый техпроцесс и память HBM, благодаря чему она едва успевает за NVIDIA GeForce RTX 2080. И если мы включим DLSS – мы раздавим ее. Включим трассировку лучей – сломаем ее", – отметил глава NVIDIA.



AMD представила видеокарту Radeon VII

Справедливо отметить, что трассировкой лучей и сглаживанием DLSS ситуация весьма неоднозначна. Разработчики видеоигр все еще не спешат активно использовать их в новых проектах. Да и сама AMD уже подтверждала работу над аппаратными и программными решениями для ускорения трассировки лучей, однако не стремится внедрять "технологию ради технологии".

Потребители не увидят большой пользы (от трассировки лучей), поскольку другие части экосистемы еще не готовы,

– отметила глава AMD Лиза Су.

Исполнительный директор NVIDIA также выступил с жесткой критикой технологии AMD FreeSync, заявив, что она "никогда не доказывала свою работоспособность".

Как вы знаете, это мы изобрели область адаптивной синхронизации. Правда в том, что большинство FreeSync-мониторов не работает. Они не работают даже с графическими картами AMD,

– подчеркнул Женьсюнь Хуан.

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