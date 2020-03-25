Prometheus запускает бесплатный курс украинского языка

Популярная платформа с онлайн-курсами Prometheus запускает бесплатный курс по изучению украинского языка "Украинский за 27 уроков". Программу разработали совместно с проектом "Є-мова".

Детали

Как рассказали составители курса, уроки созданы таким образом, чтобы развивать навыки общения у студентов, чтобы они учились говорить на украинском в быту и других жизненных ситуациях.

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В программе курса есть занятия по фонетике, то есть студенты смогут развивать произношение гласных и согласных в украинском языке.

Также здесь предусмотрены тематические блоки "Погода", "Время и период", "Моя семья", "Моя профессия", "Транспорт" и тому подобное.

На кого рассчитан

Курс разработали для элементарного уровня изучения языка (А1-А2). То есть уроки рассчитаны на тех пользователей, которые не говорят на украинском ни дома, ни на работе, но хотели бы подтянуть знания государственного языка.

Как говорят организаторы, такой формат изучения украинского подойдет для украинцев Донецкой и Луганской областей, или из Крыма. Также обучение будет полезным для поступающих в вузы, которые хотят улучшить навыки разговорного украинского языка.

Когда и где смотреть

Курс является бесплатным и стартует 2 апреля. Поэтому это хорошая возможность с пользой провести карантин. Занятия можно смотреть по ссылке.

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