Прорыв в медицине: ученые создали универсальных микророботов

Ученым из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) удалось создать микророботов, которые способны автоматически менять форму в зависимости от окружающей среды.

Об этом сообщает New Atlas.

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Последние достижения ученых позволяют предположить, что когда-нибудь миниатюрные роботы смогут перемещаться в человеческом теле, доставляя лекарства к больному органу или занимаясь очисткой артерий от холестериновых бляшек. Но человеческий организм содержит совершенно разные среды, поэтому эти работы должны уметь приспосабливаться к изменению среды "на лету".



Швейцарские ученые создали микророботов, которые приспосабливаются к среде организма человека

Разработка швейцарских ученых состоит из нескольких слоев биосовместимого гидрогеля, составленного как оригами. Такую конструкцию применяют для создания многих миниатюрных роботов, предназначенных для использования в организме. В гидрогель встроенные крошечные магнитные частицы, поэтому его слои можно перемещать дистанционно, используя переменное электромагнитное поле.

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