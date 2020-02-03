Прощай, BlackBerry: культовый бренд скоро исчезнет с рынка смартфонов

В свое время мобильные телефоны BlackBerry были невероятно популярны. Однако времена изменились. Ранее BlackBerry и многие другие компании, потеряли рынок, придерживаясь старых аппаратных и программных решений. В результате компании пришлось полностью прекратить выпуск смартфонов. Но бренд оставался жив.

В 2016 году китайский гигант TCL приобрел права на использование бренда BlackBerry на рынке смартфонов и дал бренду вторую жизнь. Однако, несмотря на легендарное имя и ряд очень необычных аппаратов, смартфоны BlackBerry даже с Android популярными не стали.

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Исчезновение BlackBerry

Теперь история BlackBerry подошла к своему логическому завершению. С 31 августа текущего года компания TCL больше не будет продавать смартфоны под этим брендом. Об этом она сообщила в своем твиттере.

В этот день, судя по всему, истекает срок лицензионного соглашения между компаниями, и китайский производитель, видимо, не захотел его продлевать. В то же время TCL продолжит обеспечивать поддержку действующих клиентов до 31 августа 2022 года.



Смартфон BlackBerry Key 2

BlackBerry не упоминает о каких-либо из вариантов продления жизни ее торговой марки на рынке смартфонов, так что, похоже, что мы можем констатировать окончательную "смерть" культового бренда.

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