Простая комбинация может вызвать сбой в работе iPhone

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Простая комбинация может вызвать сбой в работе iPhone
Простая комбинация может вызвать сбой в работе iPhone / unsplash.com/ Melvin Thambi

Пользователь Twitter обнаружил ошибку в работе операционной системы iOS 12, которая может привести к бою в работе iPhone. Да, из-за простой комбинации смартфон от Apple начинает перезагружаться.

Как утверждает этот пользователь, чтобы запустить эту комбинацию нужен физический доступ к смартфону и способность пользоваться голосовым набором.

Далее нужно активировать в каком приложении клавиатуру, активировать голосовой набор кнопкой с микрофоном и пять раз сказать "дефис". После этого iPhone начинает перезагружаться.

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Другие пользователи уже сообщили, что перезагрузку можно вызвать и обычным введением пяти дефисов.

Техно 24 не рекомендует повторять эту комбинацию на ваших iPhone.

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Теги: Техно Apple iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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