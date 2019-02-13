Простая комбинация может вызвать сбой в работе iPhone
Пользователь Twitter обнаружил ошибку в работе операционной системы iOS 12, которая может привести к бою в работе iPhone. Да, из-за простой комбинации смартфон от Apple начинает перезагружаться.
Как утверждает этот пользователь, чтобы запустить эту комбинацию нужен физический доступ к смартфону и способность пользоваться голосовым набором.
Далее нужно активировать в каком приложении клавиатуру, активировать голосовой набор кнопкой с микрофоном и пять раз сказать "дефис". После этого iPhone начинает перезагружаться.
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Другие пользователи уже сообщили, что перезагрузку можно вызвать и обычным введением пяти дефисов.
Техно 24 не рекомендует повторять эту комбинацию на ваших iPhone.
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