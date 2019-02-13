Простая комбинация может вызвать сбой в работе iPhone

Пользователь Twitter обнаружил ошибку в работе операционной системы iOS 12, которая может привести к бою в работе iPhone. Да, из-за простой комбинации смартфон от Apple начинает перезагружаться.

Как утверждает этот пользователь, чтобы запустить эту комбинацию нужен физический доступ к смартфону и способность пользоваться голосовым набором.

Далее нужно активировать в каком приложении клавиатуру, активировать голосовой набор кнопкой с микрофоном и пять раз сказать "дефис". После этого iPhone начинает перезагружаться.

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Другие пользователи уже сообщили, что перезагрузку можно вызвать и обычным введением пяти дефисов.

Да, реально воспроизводится на XS Max стабильно pic.twitter.com/J26SNXnzqL — Sergey Demidov (@sdemidov) 12 лютого 2019 р.

Техно 24 не рекомендует повторять эту комбинацию на ваших iPhone.

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