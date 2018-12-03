Просто очень хотел домой: пьяный водитель спал за рулем, пока Tesla на автопилоте гнала 110 км/ч

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К счастью, никто не пострадал
К счастью, никто не пострадал / 3dnews.ru

В Калифорнии полицейские едва остановили электрокар Tesla, который на автопилоте ехал со скоростью более 100 км/ч, а пьяный водитель в это время спал за рулем.

Об этом сообщает SF Gate.

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Правоохранители заметили, как по дороге мчится машина на максимально разрешенной скорости – 70 миль в час (примерно 110 км/ч). На сигналы съехать на обочину Tesla не реагировала.

Поравнявшись с прытким авто, полиция обнаружила, что мужчина за рулем спит, а машина едет на автопилоте. Поэтому решили обогнать Tesla и раз за разом притормаживали перед ней, пока автопилот не остановил автомобиль.

Интересно, что когда автомобиль остановили, водитель все равно продолжал спать. Правоохранители заподозрили, что тот может быть просто пьяным. Так и оказалось. Когда правонарушителя доставили к ближайшей заправке и провели тест на наличие алкоголя в крови, их догадки подтвердились.

Задержанным оказался 45-летний Александр Самек - член комитета Лос-Алтоса по городскому планированию.


Александр Самек

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Новости США Техно Искусственный интеллект Tesla Авто
Источник: Техно
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