Просто сносит крышу: астрономы впервые увидели движение вещества возле черной дыры

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Движение вещества возле черной дыры
Движение вещества возле черной дыры / eso.org

С помощью телескопа VLT астрономам впервые удалось увидеть движение горячего газа вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Об этом сообщает N +1.

Эта черная дыра расположена в центральной части Млечного Пути, на расстоянии 26 тысяч световых лет от Солнца. Вес этой дыры примерно составляет 4,2 миллиона масс Солнца.

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Изучение этого близкого к черной дыре участка, который смогли увидеть благодаря VLT, предоставит важную информацию об этих загадочных объектах и связанных с ними физических процессах.

"Просто сносит крышу, когда видишь в реальности, как вещество вращается вокруг сверхмассивной черной дыры. Фантастическая чувствительность приемника GRAVITY позволила нам наблюдать процесс акреции (процесс падения вещества на космическое тело) в реальном времени, да еще и в небывалых подробностях", – эмоционально прокомментировал ученый из Института внеземной физики Макса Планка Оливер Пфуль.

Движение газа вблизи черной дыры: видео

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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