Протесты против Tesla: немецкий суд запретил компании вырубать деревья возле Берлина

16 февраля немецкий суд обязал компанию Tesla прекратить вырубку лесных массивов недалеко от Берлина. Компания начала зачистку места где намерена построить свой первый европейский завод.

О планах Tesla построить Gigafactory в Грюнхайде было объявлено в ноябре прошлого года, напоминает The Verge.

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Почему Telsa начала вырубку деревьев

Несмотря на то, что разрешение на строительство Gigafactory еще не выдано, государственное экологическое управление дало "зеленый свет" на вырубку 92 гектаров леса для завода. Получив неформальное разрешение компания начала расчищать участок на свой страх и риск.

Протесты против вырубки деревьев

Местная группа защитников окружающей среды под названием Gruene Liga Brandenburg ( "Зеленая лига Бранденбурга") обратилась в суд, считая, что размещение предприятия в этом месте нанесет вред экологии и водоснабжению.



Протестующие требуют прекратить вырубку деревьев / Michele Tantussi Getty Images

Местные жители считают, что действия Tesla негативно повлияют на экологию / Michele Tantussi Getty Images

Решение суда

Высокий административный суд Берлина и Бранденбурга отреагировал на обращение защитников окружающей среды и приказал Tesla прекратить вырубку деревьев.

Сейчас компания должна решить вопрос относительно разрешений на строительство завода. Не исключено, что, учитывая протесты строительство может затянуться.

Что известно о Gigafactory 4

В общем Tesla приобрела почти 300 гектаров для своего немецкого завода, который она надеется открыть в 2021 году. В итоге компания рассчитывает на 500 тысяч автомобилей в год. На заводе должно работать 12 тысяч человек.

Компания даже заявила, что переселит колонии лесных муравьев, рептилий и летучих мышей, которые могут пострадать от ее работ. В январе власти города нашли и обезвредили 7 бомб времен Второй мировой войны в рамках подготовки к строительству завода компании Tesla.

Генеральный директор компании Илон Маск также опроверг негативное влияние фабрики на окружающую среду. В серии твитов Маск заявил, что Gigafactory 4 не будем использовать много воды ежедневно. Что касается леса, то речь идет об искусственно высаженном лесе для нужд картонной фабрики и только его небольшая часть будет использована для Gigafactory.

Гига Берлин будет создавать транспортные средства, работающие с энергетикой, используя устойчивую энергию, поэтому чистое воздействие на окружающую среду будет очень положительным,

– отметил Маск в своем Твиттере.

For sure. Giga Berlin will build sustainable energy vehicles using sustainable energy, so net environmental impact will be extremely positive! — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2020

Зачем Tesla очередная Gigafactory

Завод возле Берлина должен удовлетворить потребности компании на европейском рынке. Недавно основатель Tesla и миллиардер Илон Маск рассказал, что компания должна иметь свои заводы на каждом континенте. Такой план удовлетворит потребности автопроизводителя и клиентов, которые, в свою очередь, смогут дешевле покупать электрокары Tesla не платя логистические расходы.

Компания уже владеет двумя заводами в США и планирует построить еще один. Кроме того в распоряжении Tesla одна Gigafactory в Китае, которая недавно начала свою работу (сейчас дела завода не самые лучшие учитывая эпидемию коронавируса).

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