Протесты в Google: почему сотрудники компании покидают свои места

Работники компании Google решили устроить беспрецедентную акцию во всех офисах по всему миру. Они будут требовать изменения отношения к женщинам.

Об этом сообщает BBC.

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Сотрудники будут требовать изменений в поведении Google при сексуальных обвинениях. В частности, они протестуют против принудительного арбитража, из-за которого жертва не имеет права подать на обидчика иск в суд.

Главный исполнительный директор корпорации Сундар Пичай уже высказал свое мнение относительно акции протеста.

Я понимаю злость и разочарование, которые многие из вас чувствует. Я тоже это чувствую и вполне заинтересован в том, чтобы достичь прогресса в вопросе, который слишком давно существует в нашем обществе – да, и в Google также,

– написал Сундар Пичай в электронном письме для всех коллег.

Отметим, работники, которые планируют принять участие в акции, в 11:00 по местному времени покинут свои места. Кроме того, на своем столе они оставят записку для коллег: "Я не на месте, так как вместе с с другими сотрудниками Google участвую в акции протеста против сексуальных домогательств, непристойного поведения, непрозрачной политики и культуры поведения на рабочем месте, которая не подходит для всех".



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Среди конкретных требований протестующих: отменить положение о принудительном арбитраже, которое часто вносят в контракты в компаниях Кремниевой долины. Такое положение предусматривает, что любые споры нужно решать внутри компании, а не через суд или другим способом.

Напомним, недавно компанию Google покинул один из топ-менеджеров корпорации – Ричард Дэволи. В 2013 году он во время собеседования с потенциальной сотрудницей рассказал ей про "открытый брак" со своей женой, а также пригласил на фестиваль Burning Man, где сделал девушке некорректное предложение.



Кроме того, 25 октября генеральный директор Google Сундар Пичай отправил письмо всем сотрудникам, сообщив об усилении политики относительно ненадлежащего поведения, и заверил, что компания тщательно проверит каждую жалобу о сексуальных домогательствах.

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