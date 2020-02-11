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Протез глаза подключили к мозгу слепой женщины и восстановили ей зрение

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Бионический глаз возобновил женщине способность видеть / tmc

Бионический глаз позволил пациентке видеть мир в виде рисунка из подсвеченных точек. Разрешение изображения было низким, однако этого оказалось достаточно, чтобы различать буквы и людей. Вслед за первой пациенткой бионические глаза получат еще пять добровольцев, страдающих от слепоты.

Бернадетта Гомес потеряла зрение 16 лет назад. Однако новые технологии вернули ей возможность видеть – хотя бы на некоторое время. Женщина, историю которой рассказал MIT Technology Review, стала участником эксперимента по созданию бионического глаза.

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Как работает бионический глаз

Необычное устройство было разработано испанским нейроинженером Эдуардо Фернандесом, сотрудником Университета Мигеля Эрнандеса. Оно состоит из нескольких частей. Первая из них – очки, оснащенные камерой. Сигналы от них идут к компьютеру, где преобразуются в электрические импульсы и отправляются с помощью кабеля к специальному порту. Порт вводится в заднюю часть черепа и взаимодействует с имплантами в зрительной коре головного мозга.


Бионический глаз позволяет слепым людям видеть, с помощью камеры

Результаты тестов

Бернадет Гомес тестировала устройство в течение шести месяцев. В течение этого срока она четыре раза в неделю посещала лабораторию, чтобы оценить качество зрения и общее самочувствие. По словам Бернадетт, она видела свет в низком разрешении, в виде светящихся точек. Однако этого было достаточно, чтобы идентифицировать буквы и людей, а также играть в простую компьютерную игру, которая напоминает Pac-Man.


Бернадетта Гомес испытала бионический глаз

После окончания эксперимента исследователи из команды Фернандеса удалили имплант из мозга Бернадетт. Теперь их ждут более масштабные испытания. Например, нужно протестировать технологии, которые позволят избежать разрушения имплантатов в организме. В ближайшие годы "бионические глаза" получат еще пять человек, страдающие от потери зрения.

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Ранее успешные испытания бионического глаза провела парижская компания Pixium Vision. В отличие от разработки испанских ученых, она использует для передачи сигналов зрительный нерв. Устройство вернуло пяти добровольцам возможность читать.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Здоровье Разработки Здоровье глаз
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