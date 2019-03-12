Противостояние обостряется: нехватка процессоров Intel увеличивает долю AMD на рынке

29 Читати новину українською
Недостаток процессоров Intel увеличивает долю AMD на рынке
Недостаток процессоров Intel увеличивает долю AMD на рынке / Фото из открытых источников

Несмотря на попытки корпорации Intel нарастить производство 14-нанометровых процессоров до необходимого уровня, производитель все еще не в силах справиться с количеством заказов. Больше всего это вредит поставкам ноутбуков на чипах Core i5 и Core i3, а также бюджетным версиям на платформах Apollo Lake и Gemini Lake.

Суть проблемы. Как сообщает Overclockers, Lenovo во втором полугодии 2018 недополучила несколько сотен тысяч CPU, предназначенных для лэптопов начального уровня. В числе пострадавших оказалась даже Apple, которой не хватило 14-нм CPU Amber Lake-Y для новых MacBook Air.

Читайте также: Видеокарты AMD на базе архитектуры Navi "засветились" в бенчмарке

Ранее прогнозировалось, что решению проблемы с нехваткой процессоров Intel поможет сезонное падение продаж, однако дефицит, пусть и не столь выражен, наблюдается и по сей день.

Согласно оценкам тайваньских журналистов, в первом квартале производители ноутбуков недосчитаются 2-3% заказанных CPU. Полностью эта проблема должна исчерпать себя лишь в третьем квартале, когда войдут в действие новые производственные линии, благодаря которым Intel нарастит выпуск 14-нм продуктов сразу на четверть.

via GIPHY

Как это влияет на AMD? Стремясь решить нехватку процессоров собственными силами много вендоров все чаще обращают внимание на гибридные чипы AMD Ryzen. Косвенным свидетельством этого является сообщение о скором выходе игровых ноутбуков, сочетающих 12-нм APU Ryzen 3000 и графические ускорители NVIDIA GeForce поколения Turing.

Если в последнем квартале 2017 только 6,9% проданных лэптопов оснащались процессорами AMD, то в четвертом квартале 2018 этот показатель вырос до 12,1%. По предварительным оценкам, к концу текущего квартала "красным" удастся занять 15,8% этого рынка, а к середине года их доля возрастет до 18%.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Украина прекратила действие договора о дружбе с Россией: в Кремле началась истерика
сегодня
1349
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес AMD Intel Процессоры Гаджеты
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия
сегодня 10:59 Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия
199
Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
10 марта 20:09 Топ-игры февраля: обзор Metro: Exodus, Apex Legends и Far Cry: New Dawn
223
Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
9 марта 20:02 Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
673
Кто такая Лиза Су: биография женщины, которая руководит корпорацией AMD
8 марта 18:05 Кто такая Лиза Су: биография женщины, которая руководит корпорацией AMD
Анастасія Можаровська 925
Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
8 марта 12:02 Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют
Марія Ягодка 225
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук