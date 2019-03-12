Противостояние обостряется: нехватка процессоров Intel увеличивает долю AMD на рынке

Несмотря на попытки корпорации Intel нарастить производство 14-нанометровых процессоров до необходимого уровня, производитель все еще не в силах справиться с количеством заказов. Больше всего это вредит поставкам ноутбуков на чипах Core i5 и Core i3, а также бюджетным версиям на платформах Apollo Lake и Gemini Lake.

Суть проблемы. Как сообщает Overclockers, Lenovo во втором полугодии 2018 недополучила несколько сотен тысяч CPU, предназначенных для лэптопов начального уровня. В числе пострадавших оказалась даже Apple, которой не хватило 14-нм CPU Amber Lake-Y для новых MacBook Air.

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Ранее прогнозировалось, что решению проблемы с нехваткой процессоров Intel поможет сезонное падение продаж, однако дефицит, пусть и не столь выражен, наблюдается и по сей день.

Согласно оценкам тайваньских журналистов, в первом квартале производители ноутбуков недосчитаются 2-3% заказанных CPU. Полностью эта проблема должна исчерпать себя лишь в третьем квартале, когда войдут в действие новые производственные линии, благодаря которым Intel нарастит выпуск 14-нм продуктов сразу на четверть.

Как это влияет на AMD? Стремясь решить нехватку процессоров собственными силами много вендоров все чаще обращают внимание на гибридные чипы AMD Ryzen. Косвенным свидетельством этого является сообщение о скором выходе игровых ноутбуков, сочетающих 12-нм APU Ryzen 3000 и графические ускорители NVIDIA GeForce поколения Turing.

Если в последнем квартале 2017 только 6,9% проданных лэптопов оснащались процессорами AMD, то в четвертом квартале 2018 этот показатель вырос до 12,1%. По предварительным оценкам, к концу текущего квартала "красным" удастся занять 15,8% этого рынка, а к середине года их доля возрастет до 18%.

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