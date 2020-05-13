Прототип активной зоны ядерного реактора напечатали на 3D-принтере: видео

Министерство энергетики США поставило себе цель к 2023 году напечатать на 3D-принтере передовой полноразмерный реактор с интегрированными датчиками и средствами управления. Ведомство уже представило прототип активной зоны ядерного реактора.

Для чего это нужно

Замена реактора АЭС – крайне сложная и дорогая задача. Для того чтобы ускорить и снизить затраты, Министерство энергетики США разработало программу Transformational Challenge Reactor (TCR). Она, в частности, предусматривает применение высокотемпературной аддитивной печати в сочетании с передовыми материалами и новейшей конструкцией реактора, пишет New Atlas.

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"Вся концепция TCR оказалась возможной благодаря значительному прогрессу в аддитивном производстве. Используя 3D-печать, мы можем привлечь технологии и материалы, ядерная отрасль не могла применяться в последние несколько десятилетий. В том числе, сенсоры для почти автономного управления, библиотеку данных и новый ускоренный подход к оценке годности, которые послужат на благо всему сообществу", – сказал Курт Террани, технический директор программы.

Видео демонстрирует печать активной зоны ядерного реактора на 3D-принтере:

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Ректоры действительно будут печатать на 3D-принтерах

На данном этапе программы дизайн прототипа проходит испытания на производительность и надежность, в том числе, с помощью искусственного интеллекта. Если технология окажется жизнеспособной, она сможет в очень быстрые сроки полностью изменить ядерную энергетику. Полноразмерный реактор должен быть готов в 2023 году.

К слову, на 3D-принтерах печатают элементы космических ракет. Україноамериканське космическое предприятие Firefly Aerospace печатает детали ракет прямо в Украине, в R&D центре в Днепре. Вы можете посмотреть, как это происходит в нашем материале.

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