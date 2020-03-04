24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Прототип аэротакси Lilium Jet сгорел перед испытаниями в Германии

- Читати новину українською

Один из прототипов электрического аэротакси Lilium Jet сгорел во время техобслуживания. Из-за этого инцидента немецкий стартап Lilium отложил начало летных испытаний на неопределенный срок.

В Flightglobal сообщили, что испытания не начнут, пока специалисты компании не выявят причину возгорания прототипа.

Читайте также: Состоялись первые зрелищные испытания летающего такси Lilium Jet

Инцидент произошел 27 февраля на базе Lilium в аэропорту Оберпфаффенхофен под Мюнхеном (Бавария). В компании рассказали, что аэротакси повреждено и не пригодно для ремонта. Второй прототип не пострадал, его дальше готовят к испытаниям.

Первые испытания аэротакси состоялись еще 4 мая 2019 года. В Lilium заверили, что с тех пор прошли сотни испытаний в воздухе и на земле, включая решающую частью – переход от вертикального полета к горизонтальному.

Что известно о летающем такси Lilium Jet?Пятиместный пилотируемый самолет Lilium Jet оснащен 36 электрическими двигателями на двух крыльях, что позволяет ему взлетать и приземляться вертикально. Аэротакси имеет прогнозируемую скорость до 296 километров в час. Одной зарядки хватает на час полета.

Кроме этого, электромоторы работают очень тихо и не производят вредных выхлопов, оборудовать посадочные площадки можно будет практически где угодно. Компания планирует начать коммерческий выпуск Lilium Jet в 2025 году, он будет предназначен для междугородных и коротких региональных рейсов.

Аэротакси Lilium Jet / Фото: Lilium

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Татьяна Пасичник
Теги: авиация Стартап Искусственный интеллект Техно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
3 марта 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська
1 марта 18:02 Для чего переплачивать: 5 недорогих смартфонов до трех тысяч гривен
Ірина Полицька
1 марта 16:05 Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция
Михайло Года
29 февраля 22:05 Как защититься от телефонного спама: советы и инструкция
Михайло Года
29 февраля 16:04 Как превратить Android-смартфон в пульт от телевизора: инструкция
Михайло Года
Новости
Больше новостей
Залиште відгук