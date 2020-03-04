Прототип аэротакси Lilium Jet сгорел перед испытаниями в Германии

Один из прототипов электрического аэротакси Lilium Jet сгорел во время техобслуживания. Из-за этого инцидента немецкий стартап Lilium отложил начало летных испытаний на неопределенный срок.

В Flightglobal сообщили, что испытания не начнут, пока специалисты компании не выявят причину возгорания прототипа.

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Инцидент произошел 27 февраля на базе Lilium в аэропорту Оберпфаффенхофен под Мюнхеном (Бавария). В компании рассказали, что аэротакси повреждено и не пригодно для ремонта. Второй прототип не пострадал, его дальше готовят к испытаниям.

Первые испытания аэротакси состоялись еще 4 мая 2019 года. В Lilium заверили, что с тех пор прошли сотни испытаний в воздухе и на земле, включая решающую частью – переход от вертикального полета к горизонтальному.

Что известно о летающем такси Lilium Jet?Пятиместный пилотируемый самолет Lilium Jet оснащен 36 электрическими двигателями на двух крыльях, что позволяет ему взлетать и приземляться вертикально. Аэротакси имеет прогнозируемую скорость до 296 километров в час. Одной зарядки хватает на час полета.



Кроме этого, электромоторы работают очень тихо и не производят вредных выхлопов, оборудовать посадочные площадки можно будет практически где угодно. Компания планирует начать коммерческий выпуск Lilium Jet в 2025 году, он будет предназначен для междугородных и коротких региональных рейсов.

Аэротакси Lilium Jet / Фото: Lilium

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