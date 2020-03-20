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Прототип первого Android-гаджета выставили на аукцион

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Представленный в октябре 2008 года HTC Dream стал первым коммерческим устройством под управлением Android. Впрочем, еще до появления "зеленого робота" протестовали на другом аппарате, который так и не пошел в серию. 12 лет назад легендарный гаджет под названием Google Sooner оказался доступен для покупки всем желающим.

Объявления о продаже винтажного прототипа появилось на торговой площадке eBay. Как уверяет действующий владелец, товар не был в употреблении, несмотря на значительный, по меркам цифровой электроники, возраст.

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Технические характеристики

Модель с разрешением экрана 320x240 точек оснащена процессором TI OMAP 850 в комбинации с 64 МБ оперативной памяти. Камера 1,3-мегапикселя, а аккумулятор – 960 мАч. Google Sooner поддерживает работу только в сети 2G и не имеет Wi-Fi модуля. Еще одна отличительная черта устройства – аппаратная QWERTY-клавиатура.

Фото Google Sooner

 

Комплектация и цена

В комплект лота с начальной стоимостью 195 долларов входят батарея, сетевой адаптер и наушники. К сожалению, работоспособность устройства не подтверждена: учитывая длительный срок хранения, аккумулятор, скорее всего, уже потерял свою функциональность.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Android Google
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