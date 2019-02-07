Провальный старт Battlefield V: Electronic Arts разочарована продажами игры

Студия Electronic Arts опубликовала отчет по продажам одного из самых ожидаемых шутеров 2018 года – Battlefield V. Боевик от DICE еще задолго до релиза бурно обсуждался в сети, однако это не повлияло на продажи игры.

Продажи игры. Как сообщает сайт DSOGaming, показатели Battlefield V нельзя назвать маленькими: в третьем квартале 2018 года геймеры приобрели 7,3 миллиона копий. Такие цифры, казалось бы, по праву можно назвать успешными, особенно учитывая то, насколько негативно публика была настроена в отношении шутера.

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Руководство EA, однако, считает иначе. Корпорация заявила, что игра не оправдала возложенных на нее ожиданий: компания хотела продать как минимум 8,3 миллиона экземпляров.

Почему игра продавалась так плохо? Electronic Arts назвала несколько причин провала Battlefield V. Среди них – неудачная маркетинговая кампания, которая не смогла привлечь достаточное количество геймеров, перенос даты выхода, а также конкуренция со стороны Fortnite, Call of Duty: Black Ops 4 и Red Dead Redemption 2.

Трейлер обновления Battlefield V – смотрите видео

Кроме того, сказалось решение отложить дебют "королевской битвы", который запланировали только на март.

Новый контент для игры. Впрочем, издательство считает, что серия по-прежнему сильна, и DICE уже занимается созданием дополнительного контента – остается только уделить внимание поиску новой аудитории.

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