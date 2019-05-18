Психологический портрет геймера: интересные данные

Американская Ассоциация развлекательного программного обеспечения в ежегодном отчете составила портрет среднестатистического американского геймера.

Ему 33 года, ему больше нравится играть на смартфоне и он тратит большие деньги на приобретение нового контента – на 20% больше, чем год назад, и на 85% больше, чем в 2015-м году.

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Почти 65% взрослых в США, или больше, чем 164 миллиона американцев играют в видеоигры.

Игры стали важной частью американской культуры, ведь это делает их ведущей формой развлечений сегодня,

– говорит Стэнли Пьер-Луи.

35,8 миллиарда долларов в 2018-м году было потрачено исключительно на приобретение игрового контента, без учета устройств и аксессуаров, а это почти на 6 миллиардов долларов больше, чем в 2017-м году. К примеру, Call of Duty: Black Ops III, Red Dead Redemption II и NBA 2K19 заняли первые места среди компьютерных игр по количеству проданных копий.

Большинство родителей ограничивают своих детей в видеоиграх

Какой процент детей геймеров в США. Согласно результатам исследований, большинство родителей ограничивают время детей в видеоиграх, а также ориентируются на возрастные рейтинги для выбора разрешенного контента. А 87% родителей не позволяют детям приобретать новые игры без их разрешения, 91% покупок взрослые осуществляют самостоятельно.

Американцы предпочитают смартфоны ПК

Нет ничего удивительного в том, что чаще всего для игр используют именно смартфоны, но, что более интересно, персональные компьютеры опережают консоли на 3%.

Мужчины или женщины. Также видеоигры все больше восхищают прекрасную половину человечества: около 46% всех геймеров – женщины, а их жанровые предпочтения значительно разнообразнее, чем у мужчин и больше зависят от возрастной категории.

46% геймеров-это женщины

Женщины в возрасте от 18-ти до 34-х лет играют в: как Candy Crush, Assassin's Creed и Tomb Raider. И чаще всего используют для игр смартфоны, в то время как мужчины в этом же возрастном сегменте в основном играют на консолях, в частности, в такие игры как: God of War, Madden NFL и Fortnite.

Геймеры старшего поколения в возрасте от 35 до 54 лет любят такие игры, как: Тетрис и Pac-Man. Женщины такого же возраста играют в Call of Duty, Forza и NBA 2K.

Что нравится старшему поколению. Ценители видеоигр старшего возраста склоняются к головоломкам и различным логическим развлечениям. Мужчины в возрасте от 55-ти до 64-х лет любят поиграть в "Пасьянс" и "Эрудит", а женщины предпочитают "Маджонгу" и "Монополии".

Старшее поколение предпочитает логические игры

Отчет также разрушает один из популярных мифов о любителях видеоигр. Следовательно, геймеров не больше других американцев, ведущих сидячий и малоподвижный образ жизни.

Более того, геймеры оказались более склонными к путешествиям и туристическим вылазкам, чем обычные американцы.

Исследование провела специализированная компания Ipsos, которая разработала для него данные более, чем 4 тысяч американцев соответствующих возрастных категорий.

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