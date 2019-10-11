Украинцы могут принять участие в тестировании игры PUBG Lite

Разработчики игры PUBG начали открытое бета-тестирование PUBG Lite. Эта версия проекта с упрощенной графикой предназначена для запуска на компьютерах и ноутбуках с не очень производительной "начинкой".

С самого начала бета-тест проводили только в Таиланде, а с 10 октября попробовать облегченную версию PUBG смогут жители нескольких десятков стран из Европы и Азии. Заметим, принять участие в бета-тестировании смогут и украинцы.

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Игра PUBG Lite получила очень скромные по современным меркам системные требования. Фактически, ее можно вполне комфортно запускать и на системах, которые имеют интегрированные GPU.

Минимальные системные требования PUBG Lite:

Процессор: Intel Core i3 2,4 Гц;

Видеокарта: Intel HD Graphics 4000;

Оперативная память: 4 ГБ;

Свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Рекомендуемые системные требования PUBG Lite:

Процессор: Intel Core i5 2,8 Гц;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 /AMD Radeon HD 7870;

Оперативная память: 8 ГБ;

Свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Трейлер игры PUBG Lite – смотрите видео

Скачать клиент игры PUBG Lite можно на официальном сайте проекта.

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