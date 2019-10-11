Украинцы могут принять участие в тестировании игры PUBG Lite

7 Читати новину українською
PUBG Lite – как играть в бета версию, системные требования PUBG Lite
Украинцы могут принять участие в тестировании игры PUBG Lite / Фото из открытых источников

Разработчики игры PUBG начали открытое бета-тестирование PUBG Lite. Эта версия проекта с упрощенной графикой предназначена для запуска на компьютерах и ноутбуках с не очень производительной "начинкой".

С самого начала бета-тест проводили только в Таиланде, а с 10 октября попробовать облегченную версию PUBG смогут жители нескольких десятков стран из Европы и Азии. Заметим, принять участие в бета-тестировании смогут и украинцы.

Читайте также: В Epic Games Store бесплатно раздают игру Surviving Mars

Игра PUBG Lite получила очень скромные по современным меркам системные требования. Фактически, ее можно вполне комфортно запускать и на системах, которые имеют интегрированные GPU.

Минимальные системные требования PUBG Lite:

  • Процессор: Intel Core i3 2,4 Гц;

  • Видеокарта: Intel HD Graphics 4000;

  • Оперативная память: 4 ГБ;

  • Свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Рекомендуемые системные требования PUBG Lite:

  • Процессор: Intel Core i5 2,8 Гц;

  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 /AMD Radeon HD 7870;

  • Оперативная память: 8 ГБ;

  • Свободное место на жестком диске: 4 ГБ.

Трейлер игры PUBG Lite – смотрите видео

Скачать клиент игры PUBG Lite можно на официальном сайте проекта.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Instagram для iOS получил темную тему: как ее включить
сегодня
6897
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
10 октября 21:08 Самые яркие запуски ракет, – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 643
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
10 октября 18:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Ірина Полицька 2343
Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
10 октября 09:03 Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11
Михайло Года 795
История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
9 октября 21:43 История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химии
Анастасія Можаровська 701
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
9 октября 20:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 3431
Новости
Больше новостей
Залиште відгук