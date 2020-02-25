Как превратить Android-смартфон в пульт от телевизора: инструкция

Дистанционка является, пожалуй, самым популярным гаджетом в доме или квартире. Но зачем она нужна, если для этих целей отлично подойдет ваш смартфон. Да и зачем вам два устройства, если их можно заменить одним. Давайте посмотрим, как можно превратить любимый смартфон в пульт от телевизора.

Оригинальные приложения от производителей

Большинство производителей телевизоров имеют специальные приложения-компаньоны для своих смарт-гаджетов. Эти приложения, как правило, имеют все необходимое для того, чтобы превратить смартфон в полноценный пульт. Приложение подключается к телевизору через Wi-Fi.

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Практически все умные телевизоры от Samsung, LG и Sony имеют подобные программы:

Samsung Smart View для Android и iOS;

LG TV Plus для Android и iOS;

Video & TV SideView : Remote от Sony для Android и iOS.

Эти приложения позволяют вам переключить канал или настроить громкость, запустить программы на телевизоре, а некоторые позволяют стримить изображение со смартфона на телевизор с приложения.

Найти приложение от производителя обычно не трудно, ведь если есть – о нем точно вспомнят в инструкции.

Но что делать, если производитель телевизора не имеет собственного приложения. В таком случае вам придет на помощь приложение Google Home. Это, безусловно, одна из лучших программ для удаленного контроля. Ее основная функция – управление устройствами с поддержкой Google Home и Google Chromecast.

Google Home

Это означает, что вам требуется устройство с поддержкой этих технологий. Однако большинство современных телевизоров имеют "встроенную" поддержку Chromecast, о чем обычно написано в инструкции. В крайнем случае – это всегда можно проверить вручную.

Если такая поддержка есть – дальше все просто. Все, что вам нужно сделать, это подключить телевизор и смартфон к одной Wi-Fi сети, выбрать на телефоне шоу, фильм, песню, изображение или что-то еще, и "отправить" это на телевизор.

Как управлять телевизором с помощью Google Home:

С помощью Google Home можно надиктовывать телевизору необходимую программу или название видео в YouTube через голосовое управление. Кроме того, приложение поддерживает ряд других функций, которые точно пригодятся и расширят опыт пользования вашим телевизором.

Что же сделать, если производитель не "завез" поддержку Chromecast или Google Home должным образом не работает? Есть выход и в этом случае, правда, он требует незначительных затрат.

Сначала нужно приобрести IR blaster (или ИК-излучатель) для смартфона. На AliExpress или в другом маркете такие "бластеры" обойдутся вам по цене батареек. Устройство преобразует ваш смартфон в пульт не только к телевизору, но и другой технике, которая управляется с помощью ИК лучей.



IR blaster чаще всего продают в виде 3,5 мм расширения для аудиовыхода (есть версии и для iPhone, однако они дороже)

Кроме самого IR blaster также нужно установить приложение, которое поможет вашему смартфону управлять различными моделями телевизоров. Здесь нам на помощь приходят сторонние программы.

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AnyMote

AnyMote – одно из лучших приложений для дистанционного управления телевизором. Оно может похвастаться поддержкой более чем 900 тысяч устройств, перечень которых регулярно дополняется.

Приложение AnyMote позволит вам управлять не только телевизорами. Программа имеет поддержку зеркальных камер, кондиционеров и практически любой техники, имеющей инфракрасный датчик. Сама программа проста и удобна в использовании. Здесь даже есть специальные кнопки для популярных сервисов Netflix и Hulu.

Промо AnyMote Remote App:

SURE Universal Smart TV Remote

Это также одно из лучших приложений для дистанционного управления телевизором. Как и Anymote, здесь поддерживается ряд других устройств. Однако среди дополнительных возможностей стоит отметить наличие возможности "отправки" фотографий на телевизор с помощью Wi-Fi.

На что способно приложение SURE Universal Smart TV Remote:

Twinone Universal Remote

Если же вам нужно быстрое в освоении и простое в использовании приложение, то Twinone Universal Remote, пожалуй, одна из самых простых в освоении программ. При этом здесь присутствуют и достаточно гибкие настройки внутри самой программы.

Отдельно стоит упомянуть об интерфейсе и расположении кнопок, ведь их здесь можно менять по вашему желанию. Существует даже поддержка некоторых довольно "древних" устройств.



Интерфейс приложения Universal Remote

Единственная плохая новость – это реклама. Когда ты хочешь переключить рекламу по TV – ты точно не хочешь видеть ее еще и на пульте. Причем Twinone не предоставляет способа избавиться от нее. Платной версии нет. Странное решение. Но работа со старыми телевизорами и тонкая настройка все же могут подкупить.

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