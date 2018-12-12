Puma выпустила кроссовки со встроенным компьютером

Компания Puma решила перевыпустить свою культовую модель кроссовок под названием RS-Computer Shoe. Эта пара была популярной в 1980-ых годах. Это был симбиоз обычной обуви и сложного электронного оборудования, предназначенного для спортсменов и энтузиастов.

Об этом пишет slashgear.com.

Новые кроссовки имеют такой же оригинальный дизайн, но более современные технологические решения.

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Новые RS-Computer Shoe получили модуль Bluetooth, с помощью которого информация о тренировках передается на смартфон. Полученные данные обрабатываются специальным приложением, которое сохранило оригинальный дизайн конца 80-х.

Внутри каждый кроссовок имеет специальные акселерометры, которые подсчитывают количество шагов и потраченных пользователем калорий и тому подобное.

Кроссовки RS-Computer Shoe

Кроссовки имеют также внутреннюю память, что позволяет хранить информацию о пробежках, сделанных за последние 30 дней. Каждый новый месяц начинается с чистого листа, а старые данные из внутренней памяти удаляются.

Панель управления умной обуви оборудована двумя светодиодными индикаторами. Первый сигнализирует о том, что заданное расстояние пройдено, второй показывает уровень заряда встроенного аккумулятора.

Правда, новая версия RS-Computer Shoe появится в ограниченном тираже.

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