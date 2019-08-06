Путешествия в космос: ученые обнаружили новую угрозу

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили новую опасность от воздействия космической радиации при длительных космических полетах. Свою теорию они протестировали на мышах, и результаты были неутешительны.

Как пишет Naked science, космическое излучение может снизить когнитивные способности и привести к росту чувства тревожности у астронавтов.

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Как проходило исследование. В течение полугода ученые подвергали лабораторных мышей влиянию невысоких доз радиации. В результате, у мышей возникли проблемы с памятью, а также проявились признаки хронического стресса и тревожности. Животные с опаской исследовали темные углы и тени, и хуже запоминали новые стимулы.

Важно, что мыши по-разному реагировали на радиацию. У некоторых ухудшение когнитивных способностей было значительным, а у других они менялись не так сильно.

Исследователи выбрали дозы радиации в соответствии, с которыми астронавтам придется столкнуться при полетах в космос.

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